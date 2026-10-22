Bardem y Bayona reivindican en un documental el legado de Néstor Almendros, primer español en ganar un Oscar

El documental recupera la figura del Néstor Almendros, director de fotografía y primer español en ganar un premio Oscar - ARCHIVO ABC

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El actor Javier Bardem y el cineasta J.A. Bayona reivindican la figura y el legado de Néstor Almendros, primer español en ganar un Oscar, en el largometraje documental 'Néstor', de Movistar Plus, cuyo rodaje sobre la vida del director de fotografía comienza esta semana.

El actor pondrá voz e imagen al cineasta a través de los textos que dejó escritos a lo largo de su vida. El documental estará dirigido por Laurent Bouzereau, responsable de documentales como 'Natalie Wood: What Remains Behind', 'Faye' y 'JAWS@50: The Definitive Inside Story', mientras que el filme está escrito por Esteve Riambau y Josep Maria Civit, quien también firma la fotografía.

La producción es una coproducción entre España y Estados Unidos, y cuenta con J.A. Bayona entre sus productores, junto a Laurent Bouzereau, Belén Atienza, Markus Keith y Óscar Romagosa, así como con el apoyo del ICAA y la participación de Movistar Plus. A Contracorriente distribuirá la película en salas españolas.

Almendros recibió el Oscar a la mejor fotografía en 1979 por 'Días del cielo', de Terrence Malick, y fue nominado en otras tres ocasiones por 'Kramer contra Kramer', 'El lago azul' y 'La decisión de Sophie'. También obtuvo el César de la Academia Francesa por 'El último metro'.

A lo largo de su carrera trabajó con cineastas como Éric Rohmer, François Truffaut, Malick, Robert Benton y Alan J. Pakula, y fotografió a intérpretes como Richard Gere, Meryl Streep, Dustin Hoffman y Jack Nicholson.

"Néstor Almendros se encuentra en la encrucijada entre la política, el cine y la identidad", señala Bouzereau, quien considera "un honor" contar la historia de "un artista humanista que lo hizo todo con una cámara".

Por su parte, Bayona destaca que Almendros ha sido "una profunda fuente de inspiración para muchos cineastas". "Detrás de su personalidad discreta había un artista excepcional que cambió nuestra manera de entender la luz, pero también un hombre de una enorme valentía, comprometido políticamente y con la defensa de los derechos LGTBI+", afirma el director.

Desde Movistar Plus, la responsable de Originales de No Ficción, Leticia Pérez Rico, subraya que el proyecto busca acercar el legado de Almendros a nuevas generaciones y reivindicar a un creador español que dejó "una huella indeleble en la historia del cine mundial".

TRABAJÓ CON MERYL STREEP O RICHARD GERE

'Néstor' abordará tanto la aportación del cineasta al lenguaje cinematográfico como su trayectoria personal, atravesada por algunos de los grandes acontecimientos políticos y culturales del siglo XX. Nacido en Barcelona en 1930, Almendros vivió las consecuencias de la Guerra Civil y la dictadura franquista, que provocó el exilio de su familia. Posteriormente, en Cuba, conoció la Revolución y sufrió la persecución de los homosexuales por parte del régimen castrista.

Fue en Francia donde encontró la libertad artística y se consolidó como uno de los grandes directores de fotografía de la Nouvelle Vague, en un contexto marcado también por las movilizaciones de Mayo del 68. La búsqueda de la libertad artística, política y personal acompañó toda su vida y constituye uno de los ejes del documental.

Almendros falleció en Nueva York en 1992 a causa del sida, en uno de los momentos más devastadores de la epidemia. Su muerte, en una época en la que todavía pesaba el silencio sobre la enfermedad, contribuyó a que su figura se alejara progresivamente de la memoria del gran público, según destaca Movistar Plus.

El rodaje se prolongará durante varios meses y recorrerá Barcelona, París, Londres, Nueva York y Cuba, escenarios fundamentales en la vida del director de fotografía.