Bardem, Tosar, Gutiérrez y Fernández, nominados a los Goya, piden "buenos guiones" en las comedias

Tosar: "Hemos convertido la comedia de este país en una sucesión de chistes"

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Javier Bardem, Luis Tósar, Javier Gutiérrez y Eduard Fernández, todos ellos nominados a 'Mejor Actor' en los Goya 2022, han reivindicado "buenos guiones" para la comedia durante el coloquio celebrado en la Academia de Cine en la semana dedicada a la interpretación.

La Academia de Cine ha celebrado su semana dedicada a la interpretación. En ese sentido, los nominados a 'Mejor Actor Protagonista' en los Goya 2022 han visitado la Academia este jueves 27 de enero, Javier Bardem por 'El buen patrón'; Javier Gutiérrez por 'La hija'; Luis Tosar por 'Maixabel'; y Eduard Fernández por 'Mediterráneo'.

Gutiérrez, nominado por 'La hija', se considera un actor de comedia. "Me siento bien en el drama y en el thriller, pero me da pena porque no llegan buenos guiones. Hay un tipo de comedia ya hecha que va a reventar la taquilla, que a mi no me interesa, y echo de menos esa comedia costumbrista", explica.

Además, ha añadido que ya no se hacen comedias como antes, recordando los trabajos Berlanga. "Es una pena que hayamos perdido eso, porque hay muy buenos directores de comedia, actores, actrices, pero no sé por qué no hay unos guiones brillantes que puedan competir con los dramas", matiza.

Para su compañero, Luis Tosar, nominado por 'Maixabel', la comedia está infravalorada en los premios. A su juicio, existe una creencia de que el drama y la tragedia "son mucho más premiables". Sin embargo, ha asegurado que "hay trabajos inconmensurables en comedia muy difíciles de hacer".

"En los últimos años, hemos convertido la comedia de este país en una sucesión de chistes. No hay guiones de comedia como tal, 'in crescendo', con situaciones que explotan en un momento y se van preparando --ha señalado--. Nos hemos acostumbrado a traspasar algo no cinematográfico que tiene más que ver con el mundo del 'stand up comedy' al cine, y en realidad no es eso, el monólogo es una cosa, y las pelis otras".

Asimismo, ha dicho que admira mucho a la gente que hace buena comedia, porque es algo que "no le sale especialmente bien". De esta forma, ha ejemplificado con la película de Bardem: "'El buen patrón' tiene tres o cuatro momentos en los yo que me descojonaba de risa, pero por la tensión que se va acumulando en las situaciones, porque creo que es una comedia de una extrainteligencia, el guión es una auténtica obra de arte", opina.

Bardem, nominado por 'El buen patrón', ha reconocido que cuando vio el texto de la cinta, de Fernando León de Aranoa, lo que le interesó fue el drama.

"Me reía con alguna cosa que estaba muy bien escrita, pero no veía la comedia --confiesa--. Yo imaginé que eso, hecho en serio, podía divertir a la gente. Luego Fernando hizo su magia, y cuando vi la película me sorprendió el humor de la cinta".

En todo caso, ha precisado que no es un actor cómico y que "le cuesta un mundo", pero ha destacado que cuando un guión está bien escrito, y si se hace el trabajo en serio, "sucede lo irónico".

Por su parte, Eduard Fernández, nominado por 'Mediterráneo', ha asegurado que para él la comedia es el género más difícil. "Es bonito cuando uno se ríe y le pasa de todo, pero cuesta mucho encontrar un buen guión de comedia en el que no tengas tú que aportar mucho más de lo que pone en él", ha subrayado.

LAS OPORTUNIDADES EN EL CINE

Fernández ha afirmado que lo más difícil de ser actor es "sostenerse y seguir viviendo" de ello. "El otro día vi una serie francesa y había un actorazo, que no es conocido, y hay muchos así. Existen muchos actores que dices "este tío es buenísimo" y no tenemos ni idea de quién es, y ese, por lo menos, estaba currando. Seguro que habrá muchos que igual no tienen la oportunidad de trabajar y a lo mejor podría ser un actor buenísimo, y eso es difícil", ha apostillado.

En esta línea, Gutiérrez considera ser actor como "un oficio con dientes de sierra". "Hoy estás arriba y mañana abajo --ha señalado--. Aquí estamos cuatro actores que llevamos mucho tiempo trabajando, desde un lugar privilegiado, siendo espejo de muchos compañeros, pero hay muchos que se comen una mierda increíble".

Finalmente, todos ellos, han recordado cuál fue el papel que supuso un punto de inflexión en su carrera. Para Bardem, el papel que supuso un punto de inflexión en su carrera como actor fue en 'Jamón, Jamón' de Bigas Luna (1992). "Yo comencé desde el principio, con 22 añitos, y eso me dio una carrera y una mujer", cuenta. Javier Gutiérrez ha asegurado que fue en 'La isla mínima' de Alberto Rodríguez Librero (2014), Tosar en 'Flores Tristes' de Manuel Abad (2008) y Eduard Fernández en 'Los lobos de Washington' de Mariano Barroso (1999).