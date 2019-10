Belén Cuesta amadrinará la gala inaugural del festival, que conducirán Pablo Carbonell y Eva Marciel

Actualizado 19/10/2019 12:11:34 CET

VALLADOLID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La actriz Belén Cuesta ejercerá este sábado, 19 de octubre, de madrina en la gala inaugural de la 64 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), la cual estará conducida por Pablo Carbonell y la actriz Eva Marciel.

La gala arrancará a las 19.00 horas y contará con la presencia de las directoras que participan en el III Encuentro de Mujeres Cineastas, como Patricia Ferreira, Carla Simón, Laura Ferrés, Elena Martín, Nely Reguera, Celia Rico, Ana Schulz, Nayra Sanz, Marina Lameiro, Anxos Fazáns, Elena Molina, Alauda Ruíz de Azúa, Leticia Dolera, Laura Jou, Belén Funes, Lucía Alemany, Pilar Palomero, Irene Moray y María Elorza, además de la presidenta del Jurado Internacional y Premio Nacional de Cinematografía, Josefina Molina.

Por su parte, Belén Cuesta, como madrina, será la encargada de leer la carta del director de Seminci, Javier Ángulo, mientras que los presentadores estarán acompañados de sus respectivos hijos, Mafalda Carbonell y Hugo Fuertes Marciel.

El cineasta canadiense Philippe Lesage, cuyo tercer largometraje, Génesis, ganó la Espiga de Oro de la anterior edición, además del premio Ribera del Duero a Mejor Dirección, y que integra este año el Jurado Internacional, será otro de los realizadores presentes en la jornada inaugural.

Junto al él, sus compañeros en esta labor, como el cineasta indio Dilip Mehta, la directora georgiana Keti Machavariani, la periodista y escritora Rosa Montero, el productor y fotógrafo francés Thierry Forte, y gestor cinematográfico cubano Iván Giroud, acudirán a la ceremonia.

A la gala asistirán los integrantes del resto de jurados oficiales: el programador en el Festival Internacional de Buenos, Álvaro Arroba; la directora surcoerana Malene Choi y la cineasta georgiana Salomé Alexi (Punto de Encuentro); los directores Everardo González y Carmen Cobos y la productora Sara Santaella (Tiempo de Historia); la productora Mayi G. Cobo, el reportero de guerra, escritor y director Hernán Zin y la programadora Gloria Benito (DOC. España), y Carlota Pereda, Verónica Veki Velilla y Antonio Durán (Castilla y León en Corto).

También desfilarán los integrantes del jurado Fipresci (Christos Skyllakos, Janet Baris y Joaquín Vallet Rodrigo) y de la Espiga Arco Iris --Roberto Castón, Yolanda Moreno Sastre, Ángel López Contreras, Marta Sastre Blanco, David Senabre Rubio y Alberto Simarro Martín--.

Según ha informado el festival, a la inauguración de la 64 edición acudirán actores y actrices de películas de numerosas secciones, como Levan Gelbakhiani y Ana Javakishvili de la película de Sección Oficial And Then We Dance; Celia Feijeiro (Vida perfecta), Ruth Gabriel (Beef), David Verdaguer (Los días que vendrán), Lola Dueñas (siete razones para huir), Carmen Arrufat (La inocencia), Guillermo Montesinos, José Manuel Cervino y Maite Blasco (Regresa 'El Cepa'), Sara Rivero (Papa Cohiba) Ingrid García-Jonsson y Álex O'Doherty (Salir del ropero), Miki Molina y Ángela Molina (Un tiempo precioso).

Además, la alfombra verde, color que corresponde al color corporativo de Unicaja Banco, patrocinador plata de la 64 Seminci, recibirá a partir de las 18.00 horas profesionales de otros ámbitos de la industria, como el director de sonido mexicano Martín Hernández, los directores Víctor Matellano (Regresa 'El Cepa') y Roberto Lozano, y buena parte del equipo técnico de la película inaugural, como los productores Juan Gordon, Marta Velasco y Pedro Uriol, el compositor Mikel Salas y los guionistas Pablo y Daniel Remón.

Al concluir la ceremonia se proyectará la película inaugural del festival, 'Intemperie', cuyo director, Benito Zambrano, asistirá también a la gala de apertura.