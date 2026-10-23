'La bola negra' lidera la Fiesta del Cine de otoño, que supera los 1,5 millones de espectadores, récord desde 2019

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MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La XXVII edición de la Fiesta del Cine ha registrado un total de 1.544.642 espectadores, el mejor dato de asistencia desde 2019, al incrementar la cifra de espectadores en un 72,4% respecto a la edición de otoño del año anterior, con 'La bola negra' como la película más vista de esta nueva edición.

No obstante, la película de los Javis no solo ha sido la más vista, sino que además se convierte en la tercera película española más vista de todas las ediciones, por detrás de '8 apellidos vascos' (2014) y 'Un monstruo viene a verme' (2016), y la quinta dentro del top 10 general de las películas mas vistas en la Fiesta del Cine.

El top 10 de las películas más vistas de esta nueva edición lo completan, por orden, 'En el corazón de la bestia', 'La otra madre', 'La invitación', 'Verity: la sombra de un engaño', 'Resident Evil', 'Street Fighter', 'Whalefall', 'La Maleta' y 'Clayface'.

Por otro lado, cada uno de los cuatro días del evento también ha registrado el mejor dato de asistencia diaria desde 2019, según los datos provisionales de la consultora Rentrak. En concreto, el lunes asistieron al cine 274.611 espectadores, el martes 393.262 espectadores, el miércoles 457.482 espectadores y el jueves, último día, 419.287 espectadores.

Con este evento, organizado por la Federación de Distribuidores Cinematográficos (FEDICINE), la Federación de Cines de España (FECE) y el Ministerio de Cultura, a través del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), con la colaboración de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, la Asociación Estatal de Cine (AECINE), la Asociación de Distribuidores Independientes Cinematográficos (ADICINE) y ESCAC, se busca mostrar el agradecimiento de la Industria a todos los espectadores que disfrutan de la magia de las películas en la pantalla grande y fomentar la asistencia a salas de cine como un hábito social y cultural.