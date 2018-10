Brad Pitt y Leonardo DiCaprio rechazaron Brokeback Mountain, según Gus Van Sant

Actualizado 21/07/2018 14:02:50 CET

No te preocupes, no llegará lejos a pie es la última película del director Gus Van Sant. Fue precisamente en una entrevista concedida a IndieWire con motivo de la promoción de este proyecto, cuando el cineasta estadounidense realizó una confesión que se ha hecho viral en pocas horas. "Brad Pitt y Leonardo DiCaprio rechazaron protagonizar Brokeback Mountain", afirmó Van Sant.

La historia de amor gay que luego encandiló a millones de espectadores en todo el mundo, con ocho nominaciones a los Oscar incluidas, tuvo muchos problemas a la hora de firmar a su elenco. Van Sant, quien fue contratado para dirigir la película en un primer momento -aunque finalmente fue dirigida por Ang Lee- recordó la falta de interés de los actores para encarnar los papeles que, a la postre, le valieron a Jake Gyllenhaal y Heath Ledger grandes elogios.

"Nadie quería hacerlo. Yo estaba trabajando en el proyecto y sentía que necesitábamos un elenco realmente fuerte, un elenco verdaderamente famoso. Pero eso no estaba funcionando. Le pregunté a los candidatos habituales: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Matt Damon, Ryan Phillippe Todos dijeron que no", explicó Van Sant. Con el paso de los años, el cineasta llegó a la conclusión de que "lo que podría haber hecho, y lo que probablemente debería haber hecho, era no preocuparme tanto por quiénes serían los actores principales".

Diana Ossana, quien produjo la película junto con James Schamus para Focus Features, confirmó las declaraciones de Van Sant. "Sí, todos esos jóvenes caballeros rechazaron el proyecto por varias razones", comentó Ossana en declaraciones a Indiewire. La productora confesó que, de los personajes principales, el casting para el papel de Heath Ledger fue el más difícil. "El casting de Ennis en particular fue un obstáculo definitivo".