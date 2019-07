Brays Efe y Antonio Resines protagonizan 'Orígenes Secretos', thriller de superhéroes que evita caer en "la coña"

Publicado 11/07/2019 13:57:38 CET

MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los actores Brays Efe, Antonio Resines, Javier Rey y Ernesto Alterio y la actriz Verónica Echegui comparten protagonismo en 'Orígenes Secretos', un thriller "con ambiente superheroico" con el que el director, David Galán, pretende eliminar "la visión de comedia y parodia" que, a su juicio, se tiene en España sobre el género de los superhéroes.

Así lo ha explicado el cineasta en un encuentro con los medios durante el rodaje, que finaliza este viernes 12 de junio tras siete semanas, en el que ha subrayado que en este filme, su ópera prima basada en una novela homónima que él mismo escribió, ha tratado de combinar cine negro con el "mundo fantástico" de los superhéroes, evitando caer en "la coña".

"En España un thriller se trabaja mucho y los espectadores se lo creen, pero cuando aparece una capa pensamos que no se está haciendo en serio. Mi planteamiento es que si un superhéroe tiene acento de Vallecas es de coña y de coña nos comemos todo, pero cuando es en serio nos cuesta más", ha asegurado en este sentido.

La historia, ambientada en Madrid, narra la resolución de una serie de asesinatos, cometidos por un criminal que se inspira en el surgimiento de los superhéroes clásicos, por parte de Cosme, el personaje de Antonio Resines, un inspector de policía a punto de jubilarse y que no quiere abandonar su puesto. Mientras David, interpretado por Javier Rey, es un policía "muy serio al que le gusta hacer las cosas de la forma más correcta" que sustituirá a Cosme en el cargo y al que no le gustan los superhéroes.

Ambos policías están coordinados por Norma, el personaje que encarna Verónica Echegui, "una mujer de bandera, con poder, inteligente y rápida" que trata de "luchar contra el mal" desde su posición de jefa de Homicidios y también en su vida personal, a través de su afición a los 'cosplay' manga.

En este sentido, la actriz ha afirmado que es "muy importante" que las mujeres interpreten papeles de personajes poderosos en el cine y en las series, al tiempo que ha señalado que "deben ajustarse más" para no caer en "la típica mujer fría".

"No creo que una mujer poderosa o empoderada tenga que ser una tipa fría, dura e implacable. Se puede ser muy poderosa y tener mucha sensibilidad, emocionabilidad, mucho humor y ejercer tu trabajo con mucho power", ha apostillado.

Brays Efe, en el papel de Jorge Elías, un "friki" aficionado a los superhéroes y dueño de una tienda de cómics, completa esta trama uniéndose a la investigación por petición de su padre, Cosme, del que se encuentra distanciado. Así, el actor ha explicado que la afición de su personaje a este tipo de historias le permite apreciar detalles en los crímenes en los que la policía no recae, un hecho que supone "una manera de acercarse a su padre".

El actor, que ya ha compartido set con Javier Rey en '¿Qué te juegas?' y con Verónica Echegui en 'Paquita Salas', ha asegurado que tener a Resines de padre en la ficción es "un sueño millennial cumplido" y tanto él como Rey afirman que trabajar con actores de su talla "es un privilegio" que les permite "aprender mucho".

Efe, que acaba de estrenar la tercera temporada de 'Paquita Salas', ha apuntado que no le ha resultado complicado pasar de un personaje cómico a un ambiente más serio, ya que asegura que en la serie de Javier Ambrossi y Javier Calvo hace comedia "hasta cierto punto", al tiempo que ha afirmado que está "encantado" con la etiqueta de Paquita Salas.

"Aunque Paquita haga mucha gracia en realidad ella sufre un montón. Para ella es un drama y aunque la gente se ría, lo está pasando mal. Así que hago comedia hasta un determinado punto", ha subrayado.

JORGE ELÍAS, "ALTEREGO" DEL DIRECTOR

Galán ha subrayado que ve en el personaje de Jorge Elías un "alterego" de sí mismo, al tiempo que ha indicado que ha tratado de reflejar la relación con su padre a través de los personajes interpretados por Antonio Resines y Brays Efe.

"Los personajes tienen mucha realidad. Yo a través de Jorge Elías estoy hablando constantemente y trato de mostrar cómo me he sentido yo muchas veces con mi padre en la relación que él tiene con Cosme. Es alguien que te quiere mucho pero que no entiende la mitad de las cosas que estás haciendo", sostiene.

Por su parte, Efe ha comentado que se ve reflejado en su personaje debido a su afición a coleccionar cómics cuando era adolescente, especialmente los de la 'Patrulla X', y ha destacado que "ya dominaba" muchas de las referencias que se hacen en el filme a los cómics de los años 60. "Cuando te llega un personaje tienes que encontrar todas las cosas en las que se parezca a ti y usarlas para construirlo", ha subrayado.

Javier Rey y Antonio Resines también han confesado ser "muy fans de los cómics". En concreto, Rey ha destacado los de 'Mortadelo y Filemón' y ha afirmado que interpretar un papel en una película de superhéroes es "un sueño de la infancia cumplido" y "un click en la lista de objetivos como actor". Mientras, Resines prefiere historias como las de 'Moebius' y ha asegurado que le hubiese gustado interpretar un papel relacionado con el género del cómic.

UNA PELÍCULA "COMO LA VIDA"

El director ha explicado que esta película, que combina efectos especiales digitales con efectos físicos y que cuenta con un equipo de 70 personas, a las que Galán ha denominado como "un pequeño ejército" o "una casa de Juego de Tronos", es "como la vida" con "toques de humor y días en los que lloras".

"Nos gusta enmarcar las pelis en un cajón y no sacarlas de ahí. Sin embargo, las pelis de aventuras de los 80, como 'Indiana Jones' o 'Regreso al Futuro', no son comedias en sí, pero cada línea es un chiste, algo que ocurre incluso en producciones como 'Seven' o 'Arma Letal', entre otras", ha asegurado.

Resines, que no ve similitudes entre Cosme y otros personajes policíacos que ha interpretado, considera "un error" que no se tenga en cuenta este tipo de filmes de cara a las nominaciones de los premios.

El actor, que ha confesado que no hay "nada del Resines cómico" en su personaje, ha explicado que, a su juicio, para los premios la gente prefiere "películas que le afecten más a los sentimientos" y no tan "irreales" como 'Orígenes Secretos', al tiempo que asegura que "las buenas comedias" deberían tener su hueco en este tipo de eventos.

Por otra parte, Galán ha dejado la puerta abierta a la posibilidad de que haya una segunda parte de esta historia y ha asegurado que es algo que está en manos de los espectadores. "Dejamos a los personajes en una situación en la que sería muy bonito seguir viéndolos, pero eso son misterios que dependen de si a la gente le gusta y quiere saber más de ellos", ha concluido.