Candela Peña: "Las mujeres no queremos la igualdad, eso es mentira"

EL HIERRO, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Candela Peña vuelve a meterse en la piel de su tocaya, la jueza Candela Montes, en la segunda temporada de 'Hierro', la serie de Movistar+ creada por los hermanos Coira que rueda sus nuevos capítulos en la isla canaria.

Ganadora de tres premios Goya, uno a mejor actriz protagonista por 'Princesas' (2005) y otros dos como mejor actriz de reparto por 'Te doy mis ojos' (2003) y 'Una pistola en cada mano' (2012), el rodaje de 'Hierro', cuya segunda temporada vuelve a protagonizar junto al argentino Darío Grandinetti, la mantendrá ocupada y, como ella misma asegura en una entrevista concedida a Europa Press, alejada de sus "pensamientos 'dark'" hasta mayo.

En el horizonte de esa fuerza de la naturaleza hecha actriz aparecen dos películas cuyo estreno está previsto para este año, 'La boda de Rosa' de Icíar Bollaín y 'Black Beach' de Esteban Crespo, y la puesta en marcha de su reto más ilusionante: su propia serie. Un proyecto titulado 'Puerto y Camino' que lleva años persiguiendo y en el que está decidida a echar el resto para, a través de la historia de dos "altas ejecutivas", reflejar lo que significa ser mujer en un mundo de hombres. "Quiero demostrar que no queremos la igualdad, que eso es un rollo, que no es verdad", proclama con su vehemencia habitual. Sin ambages ni medias tintas. Así es Candela.

¿Dónde nos vamos a encontrar a la jueza Candela Montes en esta segunda temporada de 'Hierro'?

Nos la vamos a encontrar con resaca de lo ocurrido en la primera temporada, tocada después de la muerte de Reyes y todo lo que pasó. Pero además tiene una situación personal más peliaguda que la hace estar algo más frágil.

La nueva temporada arranca con la investigación de Díaz, porque tras su confiesión la jueza se ve obligada a investigar aquellos delitos. Luego, a medida que la temporada avanza, hay un nuevo caso de custodia que la toca muchísimo, porque su situación personal la hace estar especialmente sensible con este tema.

¿Sabremos algo más de su pasado? ¿Revelará por qué la "castigaron" destinándola a El Hierro?

El sistema la castiga por tener opinión propia, por tener un discurso diferente y ser una tía que se sale del carril, saber eso es suficiente. Además, me parece interesantisimo que no se cuente. Es muy chulo no saber exactamente quién es esa mujer, una mujer sola en una isla con un hijo, y me encantaría que la segunda temporada terminara sin que se supiera todo de ella.

¿Cuál crees que ha sido la gran clave del éxito de 'Hierro'?

Presentar una jueza que la gente entienda. Una jueza que resulte cercana, que tenga un hijo con discapacidad... son un montón de elementos que hacen que el público empatice con el personaje. No es una jueza al uso porque sabes cosas de su vida, todo lo que hay detrás. Y son tantas, tantas las mujeres que sacan solas adelante sus familias después de que los tíos huyan... Creo que los personajes femeninos en la primera temporada estaban extraordinaria escritos y eso ha tenido mucho tirón.

Las mujeres de 40 años consumimos televisión, y no nos vemos reflejadas. Por eso yo quiero mi portada de 'Vogue', mi portada de 'Harper's Bazaar'... porque las mujeres que compramos esas revistas nos queremos ver representadas, queremos contar y que nos cuenten. Y muchas mujeres se han visto contadas en esta jueza. 'Thrillers' se hacen muchos, pero personajes como esta tía... no hay.

Y en esa representación de la mujer, tienes en la cabeza dar un paso más con un proyecto propio...

Sí, estoy desarrollando una serie... y ya puedo decir me han pagado el desarrollo. Se titulará 'Puerto y Camino' y es una serie en la que quiero demostrar que no queremos la igualdad, que eso es un rollo, que no es verdad. Yo no quiero ser como este chico, yo quiero tener la empatía de una mujer.

El otro día recogiendo el Feroz ya lo dije: Si de 100 personas poderosas 97 son hombres y solo 3 son mujeres... ¿cómo nos vamos a poner a hacer la guerra con esa gente? Hay que aliarse. Los directivos de Movistar, por ejemplo, si yo quiero que compren mi serie no me voy a poner en contra de ellos. Lo que quiero es que se respete mi talento y que se hable de las mujeres, porque en la ficción española las mujeres siempre se cuentan como 'embajonadas'. En plan: 'Ay, probrecita de ella, una mujer de barrio pobre...'. Y sé de lo que se habla, pero yo quiero contar la historia de mujeres que renuncian a vidas convencionales, a la maternidad, para ser altas ejecutivas. Quiero contar que el director de un canal, en lugar de ser un señor, es una mujer que se llama Puerto que dirige el Canal 8 de Deportes. Y quiero que se la vea con los directivos de los equipos de fútbol y que se vea que la otra dirige una revista que se llama 'Ellas' que pertenece a un grupo con una línea editorial que choca con lo que ella le gustaría contar.

¿Y tienes pensado protagonizarla?

Eso no lo sé. Toda la vida 'Puerto y Camino' hemos sido Pilar Castro y yo, pero fíjate que ahora estoy tan animada que pienso incluso en dirigirla, pero no lo sé.

¿Te ha picado el gusanillo de la dirección?

Yo solo quiero trabajar. En este momento de mi vida he encontrado en el trabajo algo que me calma, que me organiza, que me orienta y que creo que me hace mejor persona. Consigue que no caiga en mis pensamientos 'dark'... que yo tengo una parte 'dark'.