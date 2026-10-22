Carlos Iglesias carga contra Milei por "poner a parir" a Sánchez: "¿Cómo no se nos cae la cara de vergüenza?"

Archivo - Carlos Iglesias. - FESTIVAL DE CINE DE TARAZONA - Archivo
MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -
El actor Carlos Iglesias ha criticado la visita a España del presidente de Argentina, Javier Milei, al que reprocha que acuda para "poner a parir" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de una forma "vil y desproporcionada".
"¿Cómo no se nos cae la cara de vergüenza de aceptar que un presidente del Gobierno de un país extranjero venga invitado a nuestro país para poner a parir a nuestro presidente de una forma tan vil y tan desproporcionada?", ha planteado el actor en un vídeo publicado en su cuenta de X.
Carlos Iglesias ha dirigido su mensaje a todos los españoles, independientemente de su ideología, y ha cuestionado la falta de reacción ante lo que considera un insulto que trasciende al jefe del Ejecutivo. "¿No tenemos nada que decir a ese insulto que nos ha hecho a todos?", ha preguntado.
"Es una vergüenza", ha insistido el actor, que ha expresado su deseo de que esta sea la última vez que tenga que grabar un vídeo de estas características. "Ojalá sea la última vez que pise suelo español", ha afirmado.