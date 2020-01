Carlos Iglesias dirige y protagoniza 'La suite nupcial': "La mujer ha encontrado el lugar que le negamos entre todos"

Publicado 09/01/2020 17:17:47 CET

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El actor y director de cine Carlos Iglesias considera que, tanto en el cine como en la sociedad en general, las mujeres han encontrado un lugar que se les había negado "entre todos" y que "es suyo por derecho" y destaca la importancia de que en las películas haya personajes femeninos con fuerza "que tengan la misma actitud que podría tener un hombre en el cine clásico".

Así lo ha expresado en una entrevista con Europa Press con motivo del estreno, este viernes 10 de enero, de 'La suite nupcial', una película escrita, dirigida y protagonizada por él mismo en la que comparte escena con Ana Arias, Ana Fernández y Eloisa Vargas, tres mujeres "poderosas" cuya fuerza hace que el protagonista se sienta "absolutamente perdido".

"Ahora es políticamente correcto lanzar mensajes feministas, pero desde mi primera película 'Un franco, 14 pesetas', intento que las mujeres sean las protagonistas reales. En esta película, hay una mujer que tiene una sexualidad absolutamente liberada y otra que muestra la masturbación femenina", ha subrayado.

Iglesias da vida a Fidel, un hombre casado que se encuentra inmerso en una crisis de madurez y que ve la oportunidad de sentirse joven y atractivo siéndole infiel a su mujer con una joven de su trabajo, Marisa, interpretada por Ana Arias. Sin embargo, su fin de semana da un giro inesperado cuando Fidel se entera de que su mujer -Ana Fernández- está, por casualidad, en el mismo hotel que él.

El actor ha matizado que el filme, basado en una obra de teatro homónima creada por él, posee dos niveles: el del humor y el de la profundización. En este sentido, explica que trata de hablar, desde la comedia, de las cosas que le preocupan y que más presentes tiene, como es la crisis de la madurez.

"El que se quiera quedar en el nivel de la comedia está muy bien porque pasa una hora y media entretenido, pero también hay que profundizar en por qué Fidel y su mujer dejan de cuidad su relación y su sexualidad, condenándose a que cualquier persona que se cruce pueda interrumpirles", señala.

Asimismo, ha resaltado la importancia de abordar cualquier tipo de situación, aunque sea delicada, desde el humor porque, en su opinión, hay que saber reírse de las propias miserias y sostiene que este tipo de temas dejarían "un sabor de boca raro" si se tratan desde el drama o la tragedia porque "las cosas son más fáciles de digerir si se ven desde el humor y la crítica ácida".

Por otra parte, subraya que la sociedad "rechaza" lo que no es joven "por moda" y porque el envejecimiento de la población que, a su juicio, hace que lo joven sea más atrayente. "Cuando tenía 20 años los mejores personajes en teatro y cine eran para actores mayores de 50 años y cuando llegué a los 50, eran para los jovencitos", ha destacado.

PERSONAJES QUE REBATEN ACTITUDES MACHISTAS

Para la actriz Eloisa Vargas, que se mete en la piel de Elvira, la gobernanta del hotel en el que se aloja Fidel, las tres mujeres que rodean al protagonista están cargadas de tintes feministas porque son capaces de controlar su propia vida como ellas quieren y rebatir la actitud machista de Fidel y su compañero de trabajo Mario, interpretado por José Mota.

"La vida de Fidel está totalmente controlada por él mismo, por la sociedad y por todos los prejuicios que tiene. Incluso creo que se mete en la aventura con Marisa porque tiene que hacerlo, porque si no, no es lo suficientemente hombre. Es él el que no toma sus propias decisiones y sale escarmentado", sostiene Vargas.

En esta línea, Ana Arias ha añadido que la actitud machista de Fidel, "como la de tantos otros en la vida", hace que culpe tanto a su mujer como a su amante de la situación en la que está metido. "Él es un machista y el personaje de José Mota, un topicazo de ligón también. Son rídiculos los dos", ha bromeado.

Por su parte, Ana Fernández, ha resaltado que las tres son mujeres "muy pegadas a la realidad" y "muy poderoras" que dan "cachetazos" a Fidel continuamente, que ve la posibilidad de vivir algo diferente porque está siendo deseado por una "jovencita".

Las tres actrices coinciden en que la actitud machista de Fidel es fruto de la educación y de la sociedad porque son "planteamientos normalizados" y resaltan la necesidad de que los hombres vean esta película para ver sus actitudes "desde fuera".

"Si a un señor le preguntas si es machista te dirá que no porque no es consciente del machismo que está arraigado en la sociedad, en la educación y en la cultura de vida y solo ve que es machista Arabia Saudí. No hace falta ser un maltratador para ser machista", concluye Vargas.