Carmen Maura, chica Almódovar frustrada en Deudas:"He tenido suerte y siempre me han dado papeles de mujer maravillosos"

Carmen Maura, chica Almódovar frustrada en 'Deudas': "He tenido siempre suerte y me han dado personajes maravillosos"

Carmen Maura, chica Almódovar frustrada en 'Deudas': "He tenido siempre suerte y me han dado personajes maravillosos" - ATRESMEDIA

MADRID, 19 Ene. (CulturaOcio) -

ATRESplayer PREMIUM estrena el 24 de enero 'Deudas', nueva serie de Daniel Écija. La ficción gira en torno a dos familias enfrentadas, encabezadas por Pepa Carranza (Carmen Maura) y Consuelo de la Vega (Mona Martínez). Ambas matriarcas se harán la vida imposible en esta comedia gamberra en el que los personajes femeninos están al mando.

"Yo he tenido mucha suerte, he tenido siempre papeles de mujer maravillosos", admite Carmen Maura en una entrevista concedida a Europa Press con motivo de la presentación de la serie. "Cada vez hay más, pero tampoco hay que exagerar. Había también personajes de mujeres, aunque sí es verdad que a lo mejor no eran protagonistas", asegura.

"Sí es cierto que hay un momento en el que dices: 'Uf, todo hombres. A ver qué personaje puedes rescatar que sea una mujer'. Lo confieso, me sorprendo haciendo eso cuando voy a elegir una película o una serie", confiesa Mona Martínez al respecto.

En 'Deudas' ellas son las absolutas protagonistas. Pepa es una actriz frustrada que podría haber llegado a ser chica Almodóvar y que necesita 400.000 euros para salvar a su familia tras la inesperada muerte de su marido. Consuelo, por su parte, está llena de dinero y de odio y quiere acabar con ella. "Aquí en la serie está claro, las que mandamos somos nosotras", reivindica Maura. "No está tu marido, tampoco está el mío. Hemos tenido que matarlos para llegar", bromea su compañera.

SALVA REINA: 'DEUDAS' ES "UNA COMEDIA GAMBERRA"

El personaje de Maura estará respaldado por sus hijos: Raúl (Salva Reina), Lucía (Carmen Ruiz) y Javi (Ibrahim Al Shami J.). Por su parte, Consuelo es madre del mafioso Esteban (Javi Coll). "Venimos a llenar un hueco que falta. Es una comedia gamberra, con un sello característico", afirma Salva Reina.

"No hay tanta oferta de comedia y menos en abierto. Ahora mismo se emite 'La que se avecina' y 'Deudas'. No hay comedia. Es un momento ideal, en esta época terrorífica que estamos viviendo con el virus. Creo que viene en un momento muy bueno", señala Javi Coll.

El rodaje de la ficción ha tenido lugar en plena crisis del coronavirus, una nueva realidad a la que Maura no termina de acostumbrarse. "No me gusta rodar con el COVID-19. Me gusta ver las caras del equipo. Una de las cosas que me encanta del cine es la pandilla que hacemos y aquí los pobres del equipo tenían que llevar la mascarilla durante 12 horas", se queja la intérprete.

La primera temporada de 'Deudas' consta de 10 capítulos. ATRESplayer PREMIUM estrena el 24 de enero el primer episodio y posteriormente lanzará una nueva entrega cada semana.