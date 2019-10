Carmen Maura protagoniza 'Cuernavaca': "Las realidades de América Latina son muy duras y muchos viven en una pompa"

Publicado 02/10/2019 18:45:16 CET

Carmen Maura protagoniza 'Cuernavaca', la ópera prima del director mexicano Alejandro Andrade Pease, que "más que ser una denuncia, es una película de emociones, que da cuenta de ciertas realidades", según ha señalado la actriz en entrevista con Europa Press, con motivo del estreno de la cinta este viernes 4 de octubre en España. "Las realidades de Latinoamérica son muy duras y muchos viven en una pompa donde también hay violencia", ha dicho.

"Hay películas que son más de denuncia. Esta no, porque Cuernavaca es un mundo que no tiene mucho qué ver con México DF, es mucho más tranquilo, más bien de veraneo. Otro mundo, una pompa. Por eso la película representa más allá de lo que se ve", ha indicado la actriz, sobre la cinta que fue rodada en 2016.

Al respecto, ha confesado que le ilusionaba "la idea de volver a grabar en México", pero que, al mismo tiempo, le ha impresionado los paralelismos "entre la violenta realidad de ese país con la película".

"En el rodaje hay una escena en la que pasamos con los coches en una carretera y se ven unos muertos, rodamos con unos muñecos de mentira en el suelo. Pues en la carretera de al lado había unos muertos reales. La realidad mexicana es dura", ha dicho la actriz.

De este modo, Maura ha lamentado la "violencia general de América Latina" que ha hecho que no vuelva a países como Venezuela o Colombia. "Me preocupan mucho lugares como Venezuela o Colombia. En el primero, por ejemplo, prometí que no volvía hasta que no cambiara el régimen ese, y en Colombia, que es peligrosa, es uno de los sitios en América Latina donde me he sentido más segura", ha subrayado.

En la cinta, la artista interpreta a una abuela "dura y dolorosa" que debe cuidar de su nieto Andy, cuya madre ha sido asesinada por una banda de ladrones. El niño viaja hasta la casa de su abuela en Cuernavaca, donde se enfrenta al rechazo de la anciana, a los peligros del hijo del jardinero y a la búsqueda de su padre.

En este sentido, Maura ha asegurado que se la ha hecho "complicado defender al personaje", por ser "muy desgraciada" en contraste con la personalidad "positiva" de la actriz. "Lo más complicado fue la relación con el niño, porque la abuela no se lleva bien con ninguno. Sin embargo, hay que ver más allá. Yo creo que la historia no acaba allí y que al final la acabas comprendiendo", ha apostillado.

Así, la actriz ha dicho sentirse "muy divertida y útil" por ser parte del proyecto. "Yo lo de la carrera nunca me la he tomado muy en serio, por eso tengo que divertirme y tiene que gustarme. En este caso, sé que a algunos cineastas les sirve de algo el que yo esté en la película, especialmente los que luchan por sus sueños. Entonces, mejor", ha añadido.

La película, producida por Pisito Trece Producciones y Cinema Máquina, cuenta también con las actuaciones de Moisés Arizmendi, Emilio Puente y Mariana Gajá.

"SI ALGUIEN ROBA ES PORQUE ESTÁ ROTO POR DENTRO"

Andrade ha explicado que la película parte del recuerdo de la casa, de estilo neocolonial, que su propia abuela asturiana tenía en Cuernavaca. "Cuando empecé a escribir vivía en Lavapiés y mi casa me recordaba mucho a esa casa, donde vivía mi abuela, que también era una mujer encerrada por el miedo y el dolor, pero muy dura y violenta", ha indicado el director, que ha descrito la cinta como "intimista y cerrada".

En esta línea, el cineasta ha destacado que "el intimismo o cercanía" le ha permitido contar una "realidad más dura que está dentro de todos los mexicanos", aunque ha coincidido con Maura en que no es una denuncia.

"En México vivimos una realidad violenta y mucho peligro que cada vez está peor, y esa de afuera se genera desde dentro de las personas. Es decir, alguien que decide secuestrar o robar es porque no está bien, tiene algo roto", ha dicho.

El director ha señalado que la película ha servido para introducir pequeñas violencias como el machismo y la ausencia del padre, "que son tan fuertes en América Latina". Asimismo, ha destacado que en la cinta hay una reflexión sobre "el aislamiento de algunos extranjeros frente a lo que sucede en estas ciudades violentas, a su realidad social".

"Incorporar a una abuela española tiene que ver con una reflexión sobre lo que representa España para los mexicanos. Es la madre patria, de donde venimos. Pero también quería indagar sobre el sistema de castas que todavía prevalece en México y que vemos que muchos de los extranjeros compran grandes casas pero se aíslan de la violencia de la calle", ha agregado.

El cineasta ha lamentado que muchos "se tapen los ojos y vivan la vida escondidos, sin darse cuenta de que todo son parte de esa violencia". "Es algo que está al lado, muy cerca, todos tenemos responsabilidad, los problemas de cada país tiene que ver con los otros países. Es decir que lo pasa en México tiene que ver con Estados Unidos, Europa o Centroamérica, y quería demostrar que esto sigue existiendo", ha concluido.

'Cuernavaca', que se estrenó en México en 2018 y ya se ha visto en seis países, se proyectará en el Oaxaca FilmFest y se podrá ver en Amazon Prime Video.