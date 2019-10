'Cartas a Roxane' de Alexis Michalik abre el Festival de Cine de Madrid: "Mirar la historia es entender el presente"

Publicado 10/10/2019 18:47:16 CET

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cine de Madrid se inaugura, este jueves 10 de octubre, en la Cineteca, con 'Cartas a Roxane' ('Edmund'), una película del director francés Alexis Michalik sobre el proceso de creación de la obra clásica 'Cyrano de Bergerac' del dramaturgo Edmond Rostand que "llama al amor, al humor y al arte en tiempos donde la comunicación va demasiado deprisa", según ha asegurado el cineasta a Europa Press.

"Estamos en un momento en que es mejor mirar la historia para entender el presente. Solo viendo la historia entiendes muchas cosas actuales", ha dicho el también actor sobre la obra que le rondaba en la cabeza desde hace 11 años y que fue estrenada en el teatro en París en 2015.

Michalik ha reivindicado la necesidad de "volver a los clásicos", en una época "en la que la información es muy rápida y te enteras de todo muy rápido, pero cuando hay mucha instantaneidad no hay distancia, ni profundidad, ni análisis, ni debate de ideas, solo pequeñas frases".

Así, el cineasta ha querido rendir homenaje a uno de los personajes "más importantes y famosos de Francia", y al mismo tiempo "mostrar el arte y la belleza" de la ciudad de París del siglo XIX, caracterizada por un auge del teatro. "Es una ciudad que no solo tiene protestas, las manifestaciones siempre han estado allí a lo largo de toda su historia, desde 1871 con la Comuna de París, pero el arte es fundamental", ha dicho.

"En París los artistas son lo más importante, es la referencia que tenemos de esa época. Los artistas y los poetas, los escritores y músicos, son las personas que más se respetan y eso he querido resaltar, es un mensaje universal", ha indicado el autor, quien ha subrayado que hoy en día "se necesitan más héroes románticos como el Cyrano de Rostand".

La historia se ubica en plena Belle Époque, cuando Rostand sufre un bloqueo creativo, después de haber tenido varios fracasos y de recibir el rechazo de sus colegas artistas. Gracias a su admiradora, la actriz Sarah Bernhardt, conoce al mejor actor del momento, Constant Coquelin, que insiste en interpretar su próxima obra en apenas tres semanas. Rostand no tiene nada escrito y no sabe de qué va, pero un título, 'Cyrano de Bergerac', podría convertirse en su próximo éxito.

"MEZCLAR LA REALIDAD Y LA FICCIÓN"

Para Michalik, la cinta nace de un interés "personal y apasionado" por la obra de Rostand y Cyrano, y de reflejar "un sentimiento de urgencia" que tienen los artistas. "En la película Edmond debe escribir la obra en un mes y eso no es la verdadera historia, la hizo en seis o siete meses, pero yo sí que he vivido esa experiencia pues mi primera obra, 'El contador de historias', que estrenamos en 2011 surgió cuando un amigo me dijo que debía tener escrito algo para un festival que se realizaría en un mes", ha dicho.

En este sentido, ha confesado que la cinta tiene parte de su propia personalidad. "Edmund no bebe alcohol e, igual que él, yo solo bebo té, nos parecemos en muchas cosas y esto no ha sido intencional pero veo interesante poder hacer con él, lo que él hizo con Cyrano, mezclar la realidad con la ficción", ha explicado el director, que hace 15 años soñaba con representar a Leo, el mejor amigo de Rostand.

Al respecto, ha destacado que su principal inspiración ha sido el filme de 1998 'Shakespeare enamorado', dirigida por el británico John Madden. "Se trata de ver cómo se crea una obra maestra y cómo se puede mezclar la historia de 'Romeo y Julieta' con la vida de Shakespeare, es fantástico", ha apostillado.

"Lo interesante y creo que lo universal es que se muestra cómo se crea una obra teatral de hace un siglo, y eso en cada idioma nos interesa, pero además en cualquier cultura o país se pueden identificar con la historia de amor", ha añadido sobre la cinta que fue estrenada en Francia en 2018.

Además, el cineasta ha destacado que "las curiosidades" que se observan en la realización de una obra de teatro y las técnicas teatrales, también han sido usadas en la película, que, entre tras cosas, no ha sido rodada en París sino en República Checa.

La versión teatral se presenta paralelamente en París, por cuarto año consecutivo, tras ganar en 2017 cinco galardones de los Premios Molière, como Mejor Autor Francés Vivo para Michalik, Revelación Masculina para Guillaume Sentou o actor en un papel secundario para Pierre Forest. En la película, el elenco está conformado por Thomas Solivéres, Dominique Pinon y Olivier Gourmet.

Además de poder verse en el Festival de Cine de Madrid, 'Cartas a Roxane', producida Légende Films, Rosemonde Films y A Contracorriente Films, se estrenará en cines el 6 de diciembre 2019. La cinta obtuvo el galardón principal en el Festival de Cine de Sarlat y se ha presentado en numerosos festivales como el Festival Internacional de Cine de Barcelona-Sant Jordi o el Festival de Cine Francés Colcoa en Los Ángeles.