Chris Hemsworth y Tessa Thompson derrochan química espacial en Men in Black: International, ya en DVD, Blu-ray y 4K UHD

Publicado 09/10/2019 14:46:34 CET

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Men in Black: International, la nueva entrega de la mítica saga de ciencia ficción, ya está disponible desde este martes en DVD, Blu-ray, 4K UHD, dos ediciones limitadas en caja metálica y alquiler y venta digital. El filme protagonizado por Chris Hemsworth y Tessa Thompson, la pareja que fascinó en Thor: Ragnarok, se lanza de la mano de Sony Pictures Home Entertainment que también ha puesto a la venta el pack de las cuatro películas de la franquicia Men in Black, disponible en DVD, Blu-ray y 4K UHD.

La química entre los dos protagonistas, dos viejos conocidos, es una de las bazas fundamentales de esta nueva entrega de Men in Black, tal y como destaca el propio Hemsworth en uno de los extras de la película. "Ha sido genial no tener que esforzarnos en compenetrarnos o en ir al mismo ritmo porque ya trabajamos juntos en Thor 3 y en Vengadores y es como retomarlo de nuevo", señala el actor.

"Son uno de los mejores dúos de cine de la última década y he podido reunirlos en Men in Black. Es algo increíble", dice el director del filme F. Gary Gray que, tal y como confiesan los actores, dejó vía libre a la improvisación de Hemsworth y Thompson en muchas de las escenas del filme.

Además, con motivo del lanzamiento de Men in Black, donde los Hombres de Negro deberán enfrentarse al mayor peligro que jamás han conocido: un topo en su organización, Sony Pictures Home Entertainment estrena la primera línea de prendas diseñadas para extraterrestres.

Entrando en madeforaliens.es, los fans podrán participar en un sorteo para ganar ropa exclusiva y 100% alienígena: sudaderas de dos capuchas para aliens bicéfalos, pantalones de cuatro piernas y camisetas para seres del espacio exterior con cuatro brazos.

EDICIONES Y CONTENIDO ADICIONAL

La EDICIÓN DVD incluye los siguientes extras:

Tomas falsas

Reclutas nuevos, trajes clásicos - Un reparto que no es de este mundo, desde los deliciosamente cómicos Chris Hemsworth y Tessa Thompson, a iconos de la interpretación como Emma Thompson o Liam Neeson.

¡Hagámoslo! Las escenas de acción más peligrosas - Men in Black: International está llena de escenas de riesgo. Sumérgete tras las cámaras para averiguar cómo el equipo desarrolló las escenas de acción.

Mire aquí: aparatos, armas y vehículos - El mítico neuralizador y los nuevos e ingeniosos artefactos, a examen en esta featurette.

Expandiendo el universo de MIB - Más aliens, más localizaciones internacionales y más caras nuevas y refrescantes para la franquicia.

Les Twins - Los sensacionales gemelos que forman el dúo de baile Les Twins hacen una exibición especial de su inconfundible estilo.

Los Hombres de Negro conocen a la NBA - Con ese talento que tienen, los jugadores de la NBA deben ser extraterrestres.

Frank el carlino y el gallinero de Peoncín - Los personajes favoritos de los fans repasan juntos algunas de las escenas clave de la película.

En caso de que hayas sido neuralizado: repaso de MIB - Frank el carlino nos hace una recapitulación a toda pastilla de la franquicia completa de MIB.

La EDICIÓN BLU-RAY incluye los extras del DVD y los siguientes contenidos exclusivos de este formato:

Escenas eliminadas

Alien-cestry.com - ¡Todo el mundo lleva un pequeño alien en su interior! Explora tus raíces extraterrestres con Alien-cestry.com.

Neuralizador: como si no hubiera ocurrido - Compra tu propio neuralizador y borra los momentos más embarazosos de tu vida.

La EDICIÓN 4K UHD + BLU-RAY incluye un disco 4K UHD con la película en ultra alta definición, y un Blu-ray con la película y sus extras.

La EDICIÓN LIMITADA EN CAJA METÁLICA abierta al mercado (disponible en todos los puntos de venta hasta fin de existencias) incluye el Blu-ray y un Bonus Blu-ray con el siguiente contenido exclusivo: Chris y Tessa salvan el mundo: alrededor del mundo con MIB International.

La EDICIÓN LIMITADA EN CAJA METÁLICA exclusiva de El Corte Inglés incluye el Blu-ray y el Bonus Blu-ray en un steelbook de diseño exclusivo solo disponible en este retailer.

Además, Sony Pictures Home Entertainment lanza también los packs especiales de la saga Men In Black que incluyen: MEN IN BLACK (HOMBRES DE NEGRO), MIIB: HOMBRES DE NEGRO II, MEN IN BLACK 3 y MEN IN BLACK: INTERNATIONAL. Disponibles en DVD, Blu-ray y 4K UHD + Blu-ray.