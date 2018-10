"El cine siempre está en crisis y la creatividad, que está muy afectada, volverá", afirma el Goya de Honor Tedy Villalba

Actualizado 26/01/2007 12:47:52 CET

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El productor Tedy Villalba, tras 54 años en la profesión, no se preocupa al escuchar la palabra "crisis" en referencia a la situación actual del cine español, una industria que, explica, está "en crisis continuada" desde que tiene uso de razón. "El cine siempre está en crisis y la creatividad, pese a estar muy afectada, volverá", afirma el productor, nieto, hijo, padre y abuelo de "peliculeros", a quien la Academia de Cine ha reconocido este año con el Goya de Honor 2006.

Villalba, que recogerá el Goya de Honor en la gala de entrega de galardones, que tendrá lugar el domingo, lleva trabajando en la industria más de medio siglo. Unos años en los que ha tenido el privilegio de codearse con los "grandes del cine" como Orson Wells (en 'Mr.Arkadin'), King Vidor ('Salomón y la reina de Saba'), David Lean ('Lawrence de Arabia', 'Doctor Zhivago'), John Huston ('Moby Dick'), Anthony Mann ('El Cid' y 'La caída del imperio romano'), Stanley Kubrick ('Espartaco' o Pedro Almodóvar ('Entre tinieblas' y '¡Qué he hecho yo para merecer esto').

"La figura del productor se ha perdido y no es que sienta nostalgia, porque todo ha evolucionado aunque a un ritmo muy superior a lo que nos podemos adaptar", dice Villalba, convencido de que pese a que vivimos tiempos en los que la creatividad está "muy afectada, todo se estabilizará".

"TIEMPOS INCREÍBLES"

Pese a que en el cine español "siempre se está hablando de crisis", Villalba destaca que la cinematografía nacional está viviendo "tiempos increíbles", que otras cinematografías europeas no pueden igualar. "Este año se presentan 225 películas a los Goya, de las cuales, 133 son españolas. No se puede pedir más y hace años era inimaginable", subraya.

Mucho ha llovido desde los años de la posguerra, cuando la censura y la falta de dinero y medios hacía ver al cine de Hollywood como modelo a seguir. "Cuando el cine de EE UU llegó a España rodaba lo indecible sin reparar en gastos. Valoramos y disfrutamos de todo aquello".

Y Villalba, más que muchos, ya que tuvo el honor de trabajar junto a Welles, "una de las personas más difíciles que he conocido, pero un gran amigo". "Si Ava Gardner se bebía la vida, él se la comía a dentelladas", recuerda el veterano productor, que no tuvo una relación tan buena con Ernest Hemingway, y que hacia Kubrick sentía "admiración mutua".

ALMODÓVAR, "UN MANANTIAL DE IDEAS"

Del "introvertido" Lean recuerda la "delicia" que era trabajar con él. "Tenía muy claro lo que quería hacer y a los actores los enloquecía, siempre susurrándoles al oído", prosigue Villalba, quien sin querer "hacer méritos" creyó en Almodóvar "desde el primer instante".

"Almodóvar era un manantial de ideas", agrega Villalba, afirmando que en 54 años de profesión ha vivido en muy pocas ocasiones "esa inquietud por querer cambiar las cosas" que tiene el cineasta manchego. "Ahora tenemos asumido quién es Pedro Almodóvar, pero hay que trasladarse a 'Pepi, Luci...' para asumir el cambio que representa", dice.

"MORIR CON LAS BOTAS PUESTAS"

A sus 71 años, Villalba tuvo un paso "accidental" por TVE, es socio fundador de la Academia de Cine y fue miembro activo de la Junta Directiva durante veinte años, además de gerente de la ECAM hasta 2005, cargo que actualmente ejerce a tiempo parcial tras una "jubilación flexible". "Creí que estaba condenado a morir con las botas puestas", señala.

Y pese a que Villalba no ha dejado de trabajar en toda su vida, los premios se los llevaban otros. "Llevo toda la vida peleando para que los demás tengan premios, no para tenerlos yo. Así que el Goya de Honor es una situación agridulce. He sido muy feliz abrazándome con el Premio de Honor todos los años y no lo voy a hacer conmigo mismo", concluye emocionado.