El cineasta Mike Newell: "Sigue habiendo muchas historias sin contar sobre la Segunda Guerra Mundial"

Publicado 26/10/2018 12:34:38 CET

El director de 'Tres bodas y un funeral' o 'Harry Potter y el Cáliz de Fuego' estrena 'La Sociedad Literaria y el Pastel de Piel de Patata'

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Mike Newell presenta su nuevo largometraje 'La sociedad Literaria y el Pastel de Piel de Patata', basada en la novela con el mismo nombre, narra la historia de un grupo de lectura y sus andaduras durante la Segunda Guerra Mundial y la posguerra, sobre la que el cineasta considera que "sigue habiendo muchas historias sin contar".

"La guerra no ocurrió hace mucho tiempo. Yo nací durante la ella y recuerdo la posguerra. Fue un shock enorme y sucedió hace unos 70 años. Hemos intentado una y otra vez cubrir o esconder lo que pasó. Eso para una generación que no ha conocido el conflicto da esa sensación de que hay algo sin decir. Es por eso que esta historia es sobre una parte de la guerra que no ha sido contada", asegura en una entrevista para Europa Press el director.

Newell confiesa haber probado el famoso pastel de piel de patata y dice no tener "ningún interés". "No es asqueroso pero es completamente insípido", afirma. Es enero de 1946 y Londres está dejando atrás la Segunda Guerra Mundial. La escritora y periodista de éxito Juliet Ashton busca un argumento para su siguiente libro y lo encuentra en una carta que recibe de un desconocido desde Guernsey, una pequeña isla en el Canal de la Mancha que fue ocupada por los nazis durante la guerra.

El director asegura haber sentido "fascinación" por los personajes, especialmente por el de Lilly James, Juliet. Parece como si estuviese llena de éxito y fuese mundana a la vez. Tiene un novio estupendo, ella es bastante rica, pero uno se pregunta de aguna manera cómo la guerra le afectó. El espíritu que hay entre ella y la gente de la isla es que todos ellos sufrieron en la guerra", asegura.

Pero Juliet encuentra mucho más que un tema para inspirarse en la isla. A medida que va intercambiando cartas con ese extraño, Juliet queda más y más fascinada por un mundo maravillosamente excéntrico, el de la Sociedad Literaria y el Pastel de Piel de patata de Guernsey. Según el cineasta, Juliet tiene la capacidad de "olfatear" algo en la gente de la sociedad. "Ella cree que puede hacerle una persona mejor y más feliz, más llena, y es lo que persigue en la historia. Es como sanar, hacerse mejor, más grande o más abierta y esto es lo que me gustó del libro", confiesa.

El filme es una declaración de intenciones de todos los amantes de la lectura y del propio cineasta que admite venir de "un hogar donde había muchísimos libros". "Una de las tomas en la película que me encantó es cuando la sociedad están sentados alrededor del fuego y hace muchísimo frío y se van pasando los libros y van opinando. Esto me gusta, esto no. Me encantó esa toma que es tan fuerte, como estaban tan fascinados por los libros", manifiesta.

No es la primera vez que Newell lleva una adaptación literaria al cine, ya lo hizo con 'Harry Potter y el cáliz de fuego', por lo que afirma no sentirse abrumado por el hecho de que los lectores tengan ya una idea preconcebida de cómo quieren que sea la película en su cabeza. "Si la gente que la ve está un poco decepcionada también pueden estar decepcionados por una película que sea puramente ficción y que está fuera de su historia personal", asegura.

Por el contrario, afirma sentirse "encantado" con el hecho de que algunas editoriales hayan recuperado el título tras el anuncio del estreno de su película. "Es un libro muy bueno. Hay muchas historias que son sobre una mujer joven que no son buenas y esto es una buena historia. Juliet está llena de energía y vida y a la vez es frágil. Tengo una hija que es más o menos de la edad de Juliet y no es muy distinta de este carácter. Yo creo que en este sentido la película es fiel al libro", apostilla.

DEL LIBRO A LA PELÍCULA

'La sociedad literaria y el pastel de piel de patata' es uno de los títulos más largos de la historia del cine, y al director le encanta justamente por eso. "Hay que descifrar el título a la luz de la historia de la película, y eso se hace a medida que avanza. Encuentro divertido que aparezca tres veces en los diálogos en los primeros dos minutos", asegura.

Pronunciar el título completo, deprisa, se convirtió en una broma entre los actores. "Me costó mucho lograr pronunciarlo --confiesa el actor holandés Michiel Huisman, que da vida a Dawsey--. Durante el rodaje lo llamamos 'Guernsey' durante un tiempo, pero de repente volvimos al título completo, cosa que me encantó. Le pedí a unas cuantas personas que lo pronunciasen, y de repente se convirtió en una melodía, en lugar de ser un conjunto de palabras".

Publicada en 2008, la novela escrita por la americana Mary Ann Shaffer y su sobrina Annie Barrows, pertenece al género epistolar, se compone exclusivamente de cartas. Shaffer visitó Guernsey, una de las Islas del Canal y le encantó. Además, sintió una gran curiosidad por las experiencias de los isleños durante la Segunda Guerra Mundial.

Así, se interesó por primera vez por Guernsey durante un viaje a Londres en 1976, cuando tuvo el capricho de coger un avión a Guernsey y se quedó bloqueada en la isla varios días, puesto que un banco de niebla impidió que saliesen los barcos y los aviones. Mientras esperaba que desapareciese la niebla, dio con un libro, 'Jersey Under the Jack-Boot', y así empezó su fascinación por las Islas del Canal.

Muchos años más tarde, cuando el club de lectura al que pertenecía la animó a escribir un libro, Mary Ann pensó inmediatamente en Guernsey. En 2006 el manuscrito de Shafer fue aceptado por una editorial. Sin embargo, tuvo una enfermedad grave justo antes de concluir el libro. Fue entonces cuando intervino Barrows.

Shaffer murió en febrero de 2008, unos pocos meses antes de que se publicase la novela, que se convirtió en un éxito absoluto, y alcanzó el primer puesto en la lista de "best-sellers" del New York Times, y una novela muy apreciada por los grupos de lectura en Estados Unidos.

ESTRENO EN NETFLIX

La película se estrenará en Estados Unidos en la plataforma Netflix, a diferencia de Europa, que la ofrecerá "de manera tradicional", lo que supone una "experiencia extraña" para el director. "Los periodistas vienen y hablo con ellos. Hay un estreno y todo el mundo puede gritar si es un desastre o una genialidad. En cambio, la experiencia de Netflix es más a medida y dentro del mundo de los negocios", explica Newell.

El cineasta confiesa que esta relación con la plataforma "va más allá de cualquier relación que el director pueda tener con la película" ya que "tienen una manera específica de cómo comercializar la película y creen en lo que hacen".

"La gente que hace todo esto y la audiencia querrán sentir que lo que ofrecen es especial y que es único y ya veremos lo que pasa en un futuro. No lo sabemos. Si Netflix podrá hacer esto o no", concluye.