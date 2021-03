El cineasta rumano Radu Jude gana el Oso de Oro en la Berlinale

BERLÍN, 5 Mar. (Dpa/Ep) -

La sátira experimental 'Bad Luck Banging or Loony Porn' del director rumano Radu Jude ha ganado el Oso de Oro de la edición número 71 del Festival Internacional de Cine de Berlín. La película cuenta la historia de una maestra que se mete en problemas por un vídeo sexual privado.

El jurado también ha premiado a la actriz alemana Maren Eggert con un Oso de Plata a la mejor interpretación. La actriz, de 47 años, interpreta a una científica que se enamora de un robot humanoide en el film 'Ich bin dein Mensch'.

La Berlinale es, junto con Cannes y Venecia, uno de los festivales de cine más importantes del mundo. Debido a la pandemia de coronavirus, el festival de cine de Berlín se celebró este año de forma virtual.

Para junio está previsto que el evento sea público e incluirá la ceremonia de entrega de premios. Por primera vez, los premios de interpretación no se concedieron por separado según el género, sino por papeles principales y secundarios.

El Oso de Plata a la mejor interpretación en un papel secundario ha sido concedido a Lilla Kizlinger, que protagoniza la película por episodios 'Forest - I See You Everywhere' del director húngaro Bence Fliegauf.

Este año se han presentado 15 películas en la competición oficial de la Berlinale. El Oso de Plata 'Premio del Jurado' ha sido para el documental 'Herr Bachmann und seine Klasse', en el que la directora germana Maria Speth filma durante un largo periodo de tiempo una clase en una escuela.

El Gran Premio del Jurado ha sido concedido al tríptico 'Wheel of Fortune and Fantasy' del cineasta japonés Ryusuke Hamaguchi, mientras que el galardón a la dirección ha sido para el húngaro Dénes Nagy por su drama antibélico 'Natural light'.

El surcoreano Hong Sangsoo ha recibido el premio al mejor guión por su película en blanco y negro 'Introduction'. Por su parte, Yibrán Asuad ha sido premiado con el Oso de Plata a la trayectoria artística por el montaje del documental 'A Cop Movie' sobre policías en México.