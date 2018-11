Coronado estrena 'Tu hijo', sobre padres coraje: "Una cosa es meterte en política y otra tomar la justicia por tu mano"

Publicado 06/11/2018 16:35:03 CET

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El actor José Coronado estrena el próximo viernes 9 de noviembre la película 'Tu hijo', en la que interpreta a Jaime, un médico y padre coraje que decide tomarse la justicia por su mano cuando su hijo queda en estado vegetativo tras una pelea en una discoteca.

En los últimos meses, otros padres coraje como es el caso de Antonio del Castillo, el padre de Marta del Castillo; o Juan José Cortés, el de Mari Luz, han decidido afiliarse a partidos políticos para luchar por la justicia. Sobre su entrada en la política, Coronado ha establecido una conexión con el protagonista del film, pero con diferencias.

"Es un tema delicado. Estos padres coraje tienen bastante similitud con Jaime pero ellos han sido más prudentes, han estado mejor aconsejados. Tenían vínculos familiares que les han impedido acometer el viaje que Jaime acomete porque es un hombre perdido", ha explicado el actor.

Asimismo, ha precisado que "no tiene que ver ser un padre coraje con meterte en la política", pero que es lícito que ambas se solapen. "¿Por qué no? Si tienen interés y sus intenciones son buenas y quieren aportar a la sociedad su experiencia y ser un ejemplo para los demás, y que luego lo adapten a sus vidas como mejor crean, pues estupendo", ha dicho.

Además, Coronado ha matizado que no es lo mismo "meterse en política" que "tomarse la justicia por su mano". "Una cosa es meterse en política y otra tomarse la justicia por su mano. La justicia por su mano no se la puede tomar nadie. Para eso vivimos en una sociedad con leyes, mejores o peores, pero no podemos vivir en los tiempos del Oeste", ha indicado el actor.

Coronado interpreta a un médico que "vive para sus operaciones" y que es "lo único que sabe hacer es salvar vidas". Cuando el destino pone en su camino esta desgracia y cree que la policía no hace lo suficiente, se toma la justicia por su mano y "comienza a indagar sin saber exactamente sobre qué".

"Jaime es una marioneta en medio de la noche. Solo quiere respuestas y conocer quiénes son sus hijos porque se da cuenta de que no les conoce. A pesar de que parece que todo fluye en la familia, se ve la falta de comunicación entre generaciones", ha explicado.

Con uno de los papeles más intimistas de su carrera, el actor pretende contar "con mucho respeto" una historia cotidiana y capaz de "remover conciencias" sin "intentar brillar como actor", según ha precisado. Así, el espectador "viajará con Jaime" y se preguntará "qué habría hecho en su lugar".

"Hay películas que son entretenimiento puro y es fantástico pero cuando tienes una película que te permite remover conciencias y aportar un granito de arena para que la gente reflexione y sea mejor, mi objetivo es ser honesto, que llegue de verdad y que aporte", ha apostillado.

Sin embargo, el actor ha reconocido no tener que buscar "demasiados referentes" para meterse en el papel, ya que Jaime es un "hombre normal" y lo que le ocurre, "le puede pasar a cualquier padre". "Me he fijado en mi como padre. Tengo la suerte de ser padre y por lo tanto, tener esas vivencias en mi piel desde hace muchos años", ha afirmado.

En su propias experiencias se basa para asegurar que los padres "cada vez menos" son conscientes de lo que hacen sus hijos fuera de casa, lo que tiene como consecuencia principal que muchos "tiren la toalla".

"Me preocupa la falta de comunicación entre padres e hijos. Antes los chavales respetaban lo que decían sus padres o profesores. Ahora no. Ahora son los influencers, las redes sociales y los postureos lo que manda", ha apostillado.

En este sentido, ha coincidido el director de 'Tu hijo', Miguel Ángel Vivas, que asegura que las redes sociales influyen cada vez más en jóvenes y mayores. "He querido hablar del cabreo general que tenemos con las redes sociales. Enseguida tomamos partido de las cosas y nos hacemos jueces y decidimos lo que es justo y lo que no sin saber si una noticia o un tweet es verdadero o falso. Con tanta información hemos dejado de escuchar como individuos", ha indicado.

UNA CRÍTICA A LA MASCULINIDAD

Miguel Ángel Vivas ha revelado, en una entrevista con Europa Press que lleva años pensando en esta historia, que se desarrolla en su ciudad natal, Sevilla, y con la que ha querido hacer una crítica al mundo del que viene.

"Me he criado en los años 80 en Sevilla, una ciudad muy clasista. Quería hablar de las clases sociales que tan exageradamente han vuelto y sobre la idea de venganza que no lleva a ninguna parte, o las diferencias generacionales", ha aseverado Vivas.

Pero también el film es "una crítica a la masculinidad", presente en la sociedad actual según el director. "Siempre estamos pensando en el hombre fuerte que va a salvar el mundo, a las mujeres, a los hombres, y yo quería luchar un poco contra eso. Por eso siempre he definido la película como un hombre del siglo XX que no ha entendido que ya estamos en el XXI", ha explicado.

Para la joven actriz Ester Expósito, miembro del reparto, el film es sin duda un reflejo de la sociedad y en especial de los jóvenes. "Es una película complicada y dura que nos ha hecho reflexionar como actores. Muestra esta parte de la sociedad de la mujer silenciada, que no se la escucha pero que a lo mejor tiene formas más sensatas que algunos hombres para resolver determinadas situaciones. Para mi como mujer es un regalo interpetar a mi personaje", ha admitido la actriz.

A pesar de que la película muestra la cara más violenta de la juventud, Ester confía en su generación. "Quiero pensar que nuestra generación no es más violenta que otras. Ahora estamos más enterados por las redes sociales pero también se está empezando a ser más crítico con los actos violentos. Creo que se debería de inculcar, tanto por parte de los padres como de los institutos, que hay muchos tipos de violencia y que no podemos caer en eso", ha concluido.