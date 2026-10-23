Correos dedica un sello a Marisa Paredes con una tirada de 65.000 ejemplares

Correos dedica un sello a Marisa Paredes. - CORREOS

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Correos ha presentado un sello dedicado a la actriz Marisa Paredes, considerada una de las grandes figuras del cine español con una trayectoria profesional de más de seis décadas en las que ha dejado 75 películas, 80 ficciones de televisión y 15 obras de teatro.

La tirada del sello será de 65.000 ejemplares y 3.000 Pliegos Premium yun precio de 2 euros por unidad. Se podrá adquirir en la Feria Nacional del Sello, en las oficinas de Correos, a través de Correos Market, contactando con el Servicio Filatélico o llamando al 915 197 197.

El sello se ha presentado hoy en el marco de la 56 Feria Nacional del Sello, que se celebra hasta el próximo 25 de octubre en la Plaza Mayor de Madrid, en un acto que ha contado con la participación de Nuria Lera, directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos; Lorena Robredo García, jefa de la unidad de apoyo de la directora del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales y la actriz María Isasi, hija de Marisa Paredes.

Nacida en Madrid en el año 1946, vivió su infancia en las proximidades del actual Teatro Español, en la popular Plaza de Santa Ana de Madrid, desde donde observaba con admiración el ambiente del mundo del espectáculo y de las grandes figuras de la escena de la época.

Formada en la Escuela de Arte Dramático de Madrid, debutó ante las cámaras con tan solo 14 años en el largometraje de Jose María Forqué: 091, policía al habla (1960). Un año después se estrenaría en el mundo del teatro en la compañía de Conchita Montes con la obra Esta noche tampoco. A partir de 1967 empezó a trabajar en TVE en las emisiones de teatro de Estudio 1 y posteriormente colaboró con cineastas como Fernando Trueba en Ópera Prima (1980), Jaime Chávarri en Las bicicletas son para el verano (1984), Agustí Villaronga en Tras el cristal (1986) o José Sacristán en Cara de acelga (1987).

A lo largo de los años fue construyendo una sólida carrera que alcanzó su plena madurez en los años ochenta, cuando empezó su colaboración con Pedro Almodóvar en la película Entre tinieblas (1983). Su relación profesional con el cineasta manchego, que la popularizó como "chica Almodóvar" en los años 90, se extendió a otros largometrajes como Tacones lejanos (1991), Todo sobre mi madre (1999), La piel que habito (2011) o La flor de mi secreto (1995), por la que fue nominada al Premio Goya como 'Mejor actriz protagonista'.

La intérprete madrileña destacó en papeles de mujeres fuertes y ambivalentes, desgarradas y pasionales, con un toque de misterio, pero a la vez, humanas. Su talento y prestigio la llevaron a participar en producciones internacionales junto a cineastas de referencia como Roberto Benigni, Arturo Ripstein, Guillermo del Toro, Raoul Ruiz o Manoel de Oliveira, formando parte de películas tan reconocidas como La vida es bella (1997), Profundo carmesí (1996), El espinazo del diablo (2001) o El coronel no tiene quien le escriba (1999).

Su versatilidad interpretativa y la fuerza de sus personajes la convirtieron en una de las actrices europeas más admiradas de su generación. Durante su carrera recibió algunos de los máximos reconocimientos de la cultura española, entre ellos el Premio Nacional de Cinematografía en 1996, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2007 y el Goya de Honor en 2018, que reconoció el conjunto de su trayectoria profesional.

Asimismo, presidió la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España entre 2000 y 2003, desempeñando un destacado papel en la promoción y defensa del cine español.

La actriz falleció en Madrid el 17 de diciembre de 2024 dejando un legado artístico y cultural de relevancia que la ha convertido en uno de los referentes de la interpretación española. Su voz, su elegancia y la profundidad de sus personajes permanecen como parte esencial de la historia del cine y de las artes escénicas de nuestro país.

El Gobierno le concedió a título póstumo la Gran Cruz de Isabel la Católica y recibió un homenaje especial en la 73 edición del Festival de Cine de San Sebastián en 2025.