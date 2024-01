La Dani, persona no binaria nominada a actor revelación en los Goya: "Los premios sin género son un sueño peligroso"

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Dani es una persona no binaria que ha ganado el Premio Feroz a Mejor actor de reparto por su papel en la película 'Te estoy amando locamente', con la que también aspira al Goya a mejor actor revelación, y asegura que sería "utópico" que los premios no tengan género, aunque añade que "sería un sueño un poco peligroso".

"Lo utópico sería que no hubiese esa diferencia en los premios. Por ejemplo, me parece súper guay que en los Premios Gaudí me hayan nominado a mejor interpretación revelación junto con tres mujeres, y me parece un sueño. Pero es un tema complicado porque si no se diferenciase por género puede que solo haya hombres. Y eso sería un poco peligroso", ha asegurado en una entrevista con Europa Press.

La Dani, que también es cantante, señala que no le molesta estar nominada en categorías masculinas porque entiende que una persona no binaria es "medio nuevo" para la gente. "No me molesta en absoluto. Soy una persona no binaria y entiendo que esto es medio nuevo para la gente, aunque sea de toda la vida. Soy consciente del espacio que ocupo y demasiado difícil lo tienen las mujeres, como para encima robarles voz y espacio", comenta.

Preguntada acerca del acoso sexual en la industria cultural, la artista afirma que no ha presenciado ningún caso de abuso y enfatiza que le parece "horrible" que ocurra en el sector. "Estoy súper a favor de que se denuncien los casos de violencia sexual. Animo a todos las chicas y a todo el mundo a que no tengan miedo a represalias o a quedarse sin trabajo porque entonces no se va a acabar nunca", ha explicado, antes de recalcar que "hay que parar esto".

En los Premios Feroz, La Dani logró alzarse con el galardón en una categoría en la que competía con actores como José Coronado o Hugo Silva. En su discurso, la artista confesó que "no siempre se sintió orgullosa de quién era" y dedicó el galardón "a todas las mariquitas, todas las lesbianas, todas las plumas, a las transexuales y a las raras".

"Lo único que tenía claro que quería decir era que el premio era un reconocimiento a mi forma de ser", asegura, antes de confesar que está "flipando" porque su discurso se haya viralizado. "Cuando recogí el premio estaba completamente en blanco. No era consciente de lo que estaba haciendo", indica.

Sin embargo, pese a la cantidad de mensajes positivos que le están llegando en estos días, también 'La Dani' está recibiendo "malos comentarios" aunque apunta que son muy "graciosos". "La gente no sabe que cuando eres marica o del colectivo, ya has recibido mucho, y cuando tus amigas son travestis no hay lengua más afilada que la suya y nadie me va a decir nada que no me hayan dicho ya", bromea.

Por último, apostilla que no está pensando en ganar el Goya y asegura que le encantaría seguir participando en películas, ya que se está formando como intérprete. "Con las nominaciones yo estaba más que contento. No necesito en absoluto ganar nada porque hacer la película ha sido un regalo increíble que jamás olvidaré. Las nominaciones han sido otra locura que no me podía imaginar. Entonces, ganar el Goya es algo que no se me pasa por la cabeza", sentencia.