Daniel Monzón culmina el rodaje de 'Las leyes de la frontera', adaptación de la novela de Javier Cercas

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Daniel Monzón, director de 'El niño' y 'Celda 211', acaba de terminar el rodaje de su nueva película, 'Las leyes de la frontera', adaptación cinematográfica de la novela de Javier Cercas, ganador del Premio Planeta 2019, que protagonizan Marcos Ruiz, Begoña Vargas y Chechu Salgado y que llegará a los cines en 2021, de la mano de Warner Bros. Pictures España.

La filmación se ha extendido durante nueve semanas en diferentes localizaciones de Cataluña, destacando las zonas de Gerona, Manresa, Montblanch y Costa del Garraf, entre otras. El guion de la película lo firma Jorge Guerricaechevarría, junto con Monzón, formando un tándem que ya funcionó con las citadas 'Celda 211' y 'El niño', como también en 'Yucatán'.

"Fue al terminar 'El niño' cuando leí 'Las leyes de la frontera' y la huella que me dejó me ha acompañado todo este tiempo, casi siete años que me han permitido darle distintas vueltas y enfoques a la manera de abordar su adaptación a la pantalla, y que se ha concretado por fin en la versión que acabamos de rodar estos días", ha declarado Monzón mediante un comunicado.

El director ha destacado que la cinta mostrará "los agitados años de la transición" y que se mostrará dentro de "la recreación romántica de aquel universo quinqui" propio de la época.

LA ESPAÑA DEL CINE QUINQUI

Ambientada la cinta en el verano de la España de 1978. Nacho Cañas, un estudiante introvertido y algo inadaptado, tiene diecisiete años y vive en Gerona. Al conocer al Zarco y a Tere, dos jóvenes delincuentes del barrio chino de la ciudad, se ve inmerso en un triángulo amoroso que le lleva a vivir una carrera imparable de hurtos, robos y atracos que se prolongará durante toda la época estival, cambiando completamente su destino.

Junto con Ruiz, Varga y Salgado, completan el reparto Carlos Oviedo, Xavier Martín, Daniel Ibáñez, Jorge Aparicio, Víctor Manuel Pajares y Cintia García. 'Las leyes de la frontera' es una producción de Ikiru Films, La Terraza Films y Atresmedia Cine, en colaboración con Buendía Estudios y Las leyes de la frontera AIE