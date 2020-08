Diego Luna, sobre las desigualdades en Hollywood: "Me he beneficiado de un sistema racista"

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

"Me he dado cuenta de lo mucho que me he beneficiado de un sistema racista", ha admitido Diego Luna, que se ha referido así a los problemas raciales que vive la industria de Hollywood. El actor mexicano acaba de estrenar 'Pan y circo', un programa de Amazon Prime Video que mezcla debates sociales con gastronomía. El artista ha hablado sobre cómo su situación le hizo no ver los obstáculos que padecen varias minorías.

El actor señaló haber tenido una situación excepcional en Hollywood, al hacer referencia a movimientos raciales como el Black Lives Matter. "Me hizo confrontarme conmigo mismo. Me senté y me dije que no soy racista, pero al escuchar a estas personas me di cuenta de cuánto me he beneficiado de un sistema que sí lo es", explicó en una entrevista para The Guardian con motivo de la promoción de 'Pan y circo'.

Luna ha señalado que esto es consecuencia de mirar hacia otro lado o sentir que manifestarse en redes sociales es suficiente. "Para mí, eso es lo que ocurre cuando no quieres escuchar a los demás. Crees que eres parte de la solución, es fácil sentirse parte de la solución, puedes dar un 'Me gusta' a una publicación en redes sociales o retuitear algo y crees que con eso estás haciendo algo, pero no, estás equivocado", explica.

Luna destaca que para provocar un cambio social es necesario "primero dejar que la transformación" sea interior y con uno mismo. "Hemos aprendido a tolerar un horrible nivel de violencia, de injusticia, de desigualdad, de corrupción, de impunidad. Lo hemos aceptado como algo normal", denuncia.

Producido en español, 'Pan y circo' reúne a expertos de diversas áreas sobre una mesa, en la que Luna ejerce de anfitrión y comparte con los invitados una comida, que sirve de premisa para hablar de temas de actualidad como la crisis migratoria, la despenalización del aborto, el machismo y los terribles casos de feminicidios, la legalización de drogas o el narcotráfico.

La pandemia mundial del coronavirus obligó a modificar el rodaje del programa, para incluir un episodio telemático adicional para hablar sobre cómo ha afectado y está afectando el COVID-19 tanto a nivel económico como social.