El director de Call Me By Your Name, Luca Guadagnino, convertirá en película uno de los discos míticos de Bob Dylan

Luca Guadagnino, director de la oscarizada Call Me by Your Name y responsable del inminente remake de Suspiria, adaptará a la gran pantalla Blood On The Tracks (1975), uno de los discos más significativos de Bob Dylan.

Según informa The New Yorker, un productor de Call Me by Your Name le propuso al cineasta llevar al séptimo arte el álbum, tras adquirir los derechos cinematográficos del mismo. La respuesta de Guadagnino fue afirmativa, aunque expresó que solo aceptaría si Richard LaGravanese, guionista de El rey pescador y amigo suyo, creaba el libreto, algo a lo que accedió el productor sin dudar.

Aunque todavía se desconocen los detalles de la trama, el guion de 188 páginas creado por LaGravanese sigue a los personajes a través de una historia de varios años, que a su vez estará ambientada en la década de los 70 basándose en la desconsolada temática del trabajo de Dylan. "Dramatizamos lo que sucede cuando dejas que tus pasiones se apoderen de ti demasiado", adelantó el guionista sobre la cinta.

Blood on the Tracks es uno de los álbumes más representativos de Bob Dylan. Aunque el músico ha negado en repetidas ocasiones que sea un proyecto autobiográfico, sus temas hacen constante referencia a su separación con su primera mujer Sara Lownds. Asimismo, el trabajo, que incluye la famosa canción Tangled Up in Blue, consiguió copar la primera posición de la prestigiosa lista Billboard 200.

El célebre cantante y poeta estadounidense ya fue retratado en la gran pantalla en I'm Not There (2007), filme dirigido por Todd Haynes (Lejos del cielo) y protagonizado por Cate Blanchett y Richard Gere, entre otros.