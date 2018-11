Disney prepara la secuela de Alicia en el País de las Maravillas

Actualizado 10/12/2012 13:55:31 CET

Disney quiere devolver (otra vez) a Alicia al País de las Maravillas. La productora está preparando una secuela de la cinta que en 2010 dirigió Tim Burton y protagonizaron Mia Wasikowska y Johnny Depp.

Según revela una información publicada por Variety, Linda Woolverton ('El rey león', 'La bella y la bestia') está ya escribiendo el guión de la cinta que continuará la historia rodada por Burton y que ella misma firmó.

Woolverton es una de las escritoras de confianza del estudio que ha colaborado en las historias de Aladdin o Mulán y en cuyas manos Disney ha puesto proyectos como Maléfica, la cinta sobre la mala del cuento de La Bella durmiente que protagonizará Angelina Jolie.

A ella le corresponde ahora continuar con la historia de Alicia, cuya primera entrega cinematográfica estaba basada en los dos libros de Lewis Carroll: Alicia en el País de las Maravillas (Alice's Adventures in Wonderland) y su continguación parte Alicia a través del espejo (Through the Looking-Glass, and what Alice found there).

Nada se conoce todavía de la trama de la película, que presumiblemente contará Joe Roth, Suzanne Todd y Jennifer Todd de nuevo en la producción. Lo que todavía no está confirmado es si Wasikowska, Depp y el resto de protagonistas retomarán sus personajes y mucho menos si Burton volverá a sentarse en la silla de director.

La primera Alicia, estrenada en 3D, fue uno de los grandes taquillazos de 2010 logrando recaudar más de 1.000 millones de dólares en los cines de todo el mundo.