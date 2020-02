Disney+ supera los 28 millones de suscriptores en tres meses

Publicado 05/02/2020 14:20:03 CET

MADRID, 5 Feb.

Disney+ ha dado mucho que hablar gracias a títulos como The Mandalorian o las próximas series del Universo Cinematográfico Marvel. Desde su lanzamiento en noviembre no ha parado a crecer y la plataforma ha superado los 28 millones de suscriptores, una cifra por encima de las previsiones de la compañía.

Entre 20 y 25 millones eran las estimaciones de Disney pero el servicio de streaming ha llegado a los 28,6 millones de usuarios, con 26,5 millones de ellos suscritos antes del 31 de diciembre de 2019. El gigante del entretenimiento aportó otro dato, y es que sus ingresos han aumentado un 36% gracias al vídeo bajo demanda.

En una conferencia para analizar los números, el CEO Bob Iger discutió sobre el papel clave que ha tenido Star Wars en su expansión global. "Una de las cosas interesantes sobre Star Wars y The Mandalorian, porque después de El ascenso de Skywalker se escribieron algunas cosas de Star Wars que en ciertos mercados internacionales nunca han calado, una de las razones es que no hay un legado de Star Wars en muchos de estos mercados, China especialmente. La gente no creció con esa franquicia o esa marca. Entonces cuando escucharon sobre el legado de Skywalker, ya había ocurrido demasiado en el pasado y no les era familiar", apuntó.

Sin embargo, esto no ha ocurrido con The Mandalorian. "Aunque está basada en ciertos elementos, personajes y lugares de Star Wars, no tienes que saber nada sobre la historia de Star Wars en términos de un punto de acceso o de interés", explicó sobre su éxito.

Según Iger la marca Disney nunca había sido tan popular a nivel mundial y la afinidad con los jóvenes ha aumentado gracias al servicio de streaming. "Creo que mucho de esto tiene que ver con la relevancia de la plataforma, la tecnología, la forma de presentación y creo que es una declaración contundente sobre lo que está sucediendo hoy en el mundo en términos de gustos de los consumidores".

El CEO también confesó sentirse satisfecho con "la implementación, la variedad de contenido consumido y el tiempo dedicado al servicio", a pesar de algunos problemas técnicos iniciales que señalaron los usuarios. "Las series originales en las que decidimos invertir, principalmente The Mandalorian, han funcionado. Nos sentimos cómodos con el volumen de programación que estamos creando", declaró.

Más allá de Disney+, la empresa también se ha apuntado un tanto en las salas de cine gracias a títulos como Star Wars: El ascenso de Skywalker, Frozen 2, Ralph rompe Internet o Maléfica: Maestra del mal.

La división de parques, experiencias y productos también ha experimentado una subida de un 8%, un crecimiento algo menor de lo previsto debido a los últimos datos de los parques de Hong Kong y Shanghai, cerrados por el brote de coronavirus en China.

Disney+ estará disponible en España a partir del próximo 24 de marzo.