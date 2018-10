Disney también prepara el remake de acción real de Lilo & Stitch

Actualizado 04/10/2018 11:36:21 CET

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sirenita, Aladdín o Mulán son algunos de los clásicos de Disney que ya tienen en marcha su remake de acción real tal y como lo tuvieron La Bella y la Bestia, El libro de la Selva o La Cenicienta. La misma suerte correrá Lilo & Stitch: La cinta que acercó la cultura hawaiana a la gran pantalla y cuya trama gira en torno al valor de la familia.

Todavía no se han revelado muchos detalles sobre esta nueva adaptación, pero según informa The Hollywood Reporter, Disney ha fichado al guionista Mike Van Waes (The Crooked Man) para escribir el remake. La película será producida por Dan Lin y Jonathan Eirich de Rideback de Lin Pictures. Estos dos productores también están desarrollando el filme de acción real de Aladdín que ya finalizó su rodaje.

La historia se centra en Lilo, una niña hawaiana que se siente sola, y decide adoptar un "perro" muy feo al que llama Stitch, que en realidad es fruto de un experimento genético que se ha escapado de un planeta alienígena y que ha aterrizado en la Tierra por casualidad.

Con su amor y su inquebrantable fe en el "ohana" (el concepto hawaiano de la familia), Lilo termina conquistando el corazón de Stitch y le ofrece algo que su peculiar mascota nunca pensó tener: un hogar.

La película original de Lilo & Stitch, estrenada en 2002 y que estuvo nominada al Oscar al mejor filme de animación del año, fue escrita y dirigida por Dean DeBlois y Chris Sanders, también creadores de la aclamada trilogía Cómo entrenar a tu dragón.

DE LA ANIMACIÓN A LA IMAGEN REAL

Lilo & Stitch se une así a la amplía lista de remakes con personajes reales de Disney, una estrategia que le ha reportado mucho éxito en taquilla. Un repertorio al que pertenecen películas como Alicia en el país de las maravillas, Cenicienta, Maléfica, El libro de la selva o La bella y la bestia de Emma Watson en 2017, que recaudó 1.242 millones de dólares en taquilla.

La próxima cita será El regreso de Mary Poppins, la película -que no es un remake sino una secuela de la original- en la que Emily Blunt encarnará a la mítica niñera mágica, que regresará a la casa de los Banks y que tiene previsto su estreno el 25 de diciembre de este año.

Después, Disney continuará con las nuevas adaptaciones de Dumbo, dirigida por Tim Burton y protagonizada por Eva Green; Aladdin, con Will Smith encarnando a Genio y Mena Massoud como protagonista; El Rey León, dirigida por Jon Favreau, contará con la participación de Elton John y Tim Rice para crear la banda sonora y Beyonce, quien también pondrá voz a Nala; Merlín, el encantador, cinta que capitaneará Juan Carlos Fresnadillo, y La Dama y el vagabundo, dirigida por Charlie Bean, que se estrenará directamente en la plataforma de streaming que la compañía lanzará en pocos meses.