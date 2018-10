Edgar Wright anuncia que Baby Driver 2 llegará "pronto"

Actualizado 30/06/2018 10:58:53 CET

Baby Driver está de celebración ya que hace un año llegó a la gran pantalla. Como regalo de este particular cumpleaños, Edgar Wright, director de la película, ha dado la sorpresa al afirmar en Twitter que Baby Driver volverá "pronto a la carretera", aunque no ha dado una fecha para el inicio del rodaje.

"Baby Driver fue estrenada hace un año. Tuve una experiencia salvaje con esta película durante los últimos 365 días del año, así que agradezco todas las muestras de cariño, eso lo significa todo", escribió el estadounidense para poco después añadir que Baby Driver "podría volver a la carretera pronto".

'Baby Driver' was released one year ago today. Had a wild ride with it in the last 365 days. so I thank you for all your beautiful responses, it means everything. And who knows, maybe he could get back on the road soon... pic.twitter.com/MgtRlPACau