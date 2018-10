Emmy 2018: Netflix y HBO firman tablas en su duelo por el trono de la televisión

Publicado 18/09/2018 11:35:58 CET

Más allá de las batallas individuales, las de los títulos concretos, la 70ª edición de los Emmy fue el escenario en el que la plataforma de streaming Netflix y el aclamado canal por cable HBO midieron sus fuerzas en su dura pugna por hacerse con el trono de la televisión.

Un pulso que en el que Netflix partía con una pequeña ventaja, sus series sumaban un total de 112 nominaciones frente a las 108 que acumulaba HBO, pero que acabó en tablas: con 23 premios para cada una de las casas.

Las favoritas de Netflix eran el drama sobre la monarquía británica The Crown, que contaba con 13 nominaciones; la serie fantástica Stranger Things, con 12 candidaturas; la miniserie ambientada en el Lejano Oeste Godless, también con 12; y la comedia sobre lucha libre femenina GLOW, con 10 candidaturas. La gran campeona de HBO era Juego de tronos, que acumuló la friolera de 22 nominaciones. Otros de sus primeras espadas eran Barry, con 13 candidaturas o Last Week Tonight con John Oliver, que tuvo nueve nominaciones.

Finalmente, y sumando los galardones entregados en la gala de este lunes con los Emmy Creativos -premios en categorías técnicas que se entregaron hace ya unos días- fue Juego de tronos con un total de nueve premios. La serie basada en la saga de George R.R. Martin se llevó el premio gordo, el de mejor serie dramática imponiéndose a The Crown, El cuento de la criada, Stranger Things, This Is Us, Westworld y The Americans. Además, el show también se llevó el premio como mejor actor de reparto en drama, que fue a Peter Dinklage.

Del lado de Netflix, fue The Crown la en total se llevó a casa la mayor cantidad de premios con cinco, incluida la mejor actriz en un drama para Claire Foy. Otros multipremiados fueron American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace, la miniserie de Ryan Murpy que se alzó con un total de siete Emmy; el episodio USS Callister de Black Mirror, que se llevó cuatro premios y la miniserie Godless, con tres galardones.

Aunque sin duda alguna, y más allá de Netflix y HBO, otra gran triunfadora fue La maravillosa Sra. Maisel, la comedia de Amazon que se alzó con cinco premios a los que hay que sumar otros tres Emmy Creativos.