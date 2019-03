Enrique Urbizu, sobre las series en los Goya: "Deberíamos hacer mucho más por el cine español antes de arrimar a la TV"

Actualizado 20/03/2019 16:36:45 CET

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director y guionista Enrique Urbizu no cree que sea una buena idea que la Academia de Cine incluya la series en la próxima edición de los Premios Goya. A pesar de que reconoce que la frontera entre el cine y las series está cada vez más difuminada, el ganador de dos Goya por 'No habrá paz para los malvados' anuncia que votará "en contra" de esta medida y cree que se debería "hacer mucho más por el cine español" antes de "arrimar a la televisión" a los Goya.

"A mí el discurso de Mariano Barroso de este año me pareció muy bien, pero personalmente votaría en contra", responde al ser interrogado por la posibilidad, que este mismo miércoles reiteró el presidente de la Academia de Cine, de que las series puedan participar en los premios Goya.

"La Academia de Hollywood también tiene el mismo debate, pero creo que deberíamos hacer mucho más por el cine español antes de arrimar a la televisión. La televisión tiene su propia Academia y es fantástica. Y no nos tenemos que dar de hostias entre nosotros, sino apoyar a ambos", ha señalado Urbizu en una entrevista concedida a Europa Press con motivo del estreno de la temporada final de 'Gigantes', la serie que dirige para Movistar+.

En este sentido, el cineasta bilbaíno considera que "el cine español está desasistido" y que la solución va mucho más allá "de compartir premios o gala", sino que debería contar con una mayor cobertura institucional. "La televisión pública tiene cuatro duros... y los invierte en proyectos que a veces dan que pensar. Las privadas, lógicamente, van a sus intereses y producen lo que ellas quieren, y tienen todo el derecho del mundo a hacerlo, no han venido tampoco a salvar el cine español. Y las instituciones pasan de la cultura en general, y del cine muy en particular", denuncia.

A su juicio, no son las series a lo que tiene que agarrarse el cine español. "Desde luego que no. ¿Por qué ahora solo series y no cine? Series ha habido en este país toda la vida, yo me he criado viendo series populares, literarias, inglesas, americanas, la lista es infinita", afirma Urbizu.

"Pilar Miró, Mario Camus, Romero Marchen, Gonzalo Suárez, Vicente Aranda... ¿No son cineastas esos? Pues han hecho televisión cojonuda, así que no nos volvamos locos", sentencia el director que este viernes 22 de marzo estrena la segunda parte de 'Gigantes', la serie de Movistar +. Seis nuevos capítulos que son, en sus propias palabras, "lo más negro" que ha dirigido el responsable de títulos como 'La vida mancha', 'La caja 507' o 'Todo por la pasta'.

NO HAY NADA DECIDIDO

"La verdad es que no estoy yo autorizado para responder. No, no lo estoy porque no está decidido", respondió el presidente de la Academia de Cine, Mariano Barroso, al ser preguntado sobre si la institución tomado una decisión en relación a su intención, ya anunciada hace varios meses, de incluir las series en los Goya.

Barroso se expresó así durante su participación en un 'Desayuno Audiovisual' organizado por el Grupo Secuoya y Europa Press, que contó con la intervención del ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, y ha tenido lugar en el Hotel Villa Magna de Madrid.

"La semana que viene tenemos una Junta Directiva y se va a abordar este tema", manifestó Barroso, para después añadir que la Academia de Cine ve "fundamental la armonización con todas las pantallas".