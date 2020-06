Eoin Colfer, autor de 'Artemis Fowl' que llega a Disney+: "Echaré de menos el estreno en cines"

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Disney+ se llena de magia y misterio con el estreno de 'Artemis Fowl', la adaptación cinematográfica de la famosa serie literaria escrita por Eoin Colfer. Mitología y leyenda se unen en esta aventura que trae al público el folclore irlandés. La cinta, que estará disponible desde este viernes 12 de junio en en el servicio de streaming, tenía previsto originalmente estrenarse en cines. "Me hubiera encantado verla en salas, pero me alegro que haya encontrado su sitio en la plataforma", comenta el autor.

El estreno en cines de 'Artemis Fowl' estaba planeado para el 29 de mayo. Sin embargo, la crisis sanitaria mundial provocada por la pandemia del coronavirus provocó que Disney optase por lanzar el filme directamente en su servicio en streaming. "Pensé que el retraso del estreno era lógico dada la situación, si la película de 'James Bond' cambia de fecha, nosotros también", declara Colfer en una entrevista telefónica concedida a Europa Press.

"Me siento feliz, pese que no vaya a ir a los cines, porque va a lanzarse antes de lo previsto tras el retraso. Echaré en falta también la gran première que habíamos planeado en Los Ángeles", añade el escritor, que destaca que "lo importante de esto es que pueda verla todo el mundo".

"Lo esencial es que disfruten de la película", remarca, puesto que "estuvo durante muchos años en proyecto", recordando que la producción comenzó en 2003 y que fue en 2013 cuando Disney anunció sus planes para llevarla al cine. Aunque su estreno comercial estaba planeado para este 29 de mayo, pero la pandemia hizo imposible el lanzamiento programado.

BRANAGH, "LA MEJOR ELECCIÓN" PARA DIRIGIR LA PELÍCULA

Para Colfer, ver en pantalla su saga literaria es "muy extraño". "Es raro ver algo que había creado en una pequeña habitación en un pueblo de Irlanda se haya convertido en una gran producción de Hollywood", explica, destacando que, aunque inicialmente "no estaba convencido" de la adaptación, fue "tras ver la versión definitiva" cuando se dio cuenta de "estaba ante una buena película".

"La disfruté mucho, vi cómo reaccionaban mis hijos, que son adolescentes. Ese era el principal desafío, puesto que es difícil llamar la atención de los jóvenes", señala el autor que siempre tuvo claro que Kenneth Branagh ('Asesinato en el Orient Express', 'Mucho ruido y pocas nueces') "era la mejor elección" para ser el director de la versión cinematográfica de su obra.

"Sabía que iba involucrarse completamente en el proyecto. Es irlandés, conoce perfectamente el folclore que hay en los libros. Desde niños, los irlandeses conocemos la propia historia de los mitos y leyendas de nuestro país. Lo curioso es que casi todo el reparto es también irlandés", explica Colfer, que recalca que "siempre" estuvo de acuerdo con las modificaciones que se hicieron en la versión para el cine. "Nunca tuve un desacuerdo con Branagh, trabajos en estupenda armonía", asegura.

FOMENTAR LA DIVERSIDAD

Sobre estas actualizaciones, Colfer las veía lógicas. "La primera novela es de 2001, di todos los vistos buenos para evitar anacronismos", aclara. No obstante, también estuvo de acuerdo con cambios muy significativo en la trama, como también respecto a la representación de género y de minorías raciales.

"No puede hablar a grandes rasgos de las diferencias, para evitar spoilers. Sí puedo hablar de la comandante Root, que en el libro es un hombre bastante joven y un tipo de acción, mientras que en la película es Judi Dench y es una militar de carácter más duro", explica. "Cuando me hablaron de los cambios, tuve mis recelos, pero fue tras ver el resultado, como también saber que iba a ser Judi Dench quien lo iba a interpretar, lo que hizo que no me preocupase. Estoy muy contento con estos cambios y con lo que representan", señala.

Sobre una posible segunda parte, Colfer apunta a que "todo dependerá del éxito o no de la película". "Creo que lo sabremos desde que comience a verse en Disney+", declara, agregando que "para julio o agosto" sabrá si, finalmente si la compañía apuesta por una secuela.