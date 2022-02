Los españoles nominados a los Oscar acuden a los Goya 2022: "Estaría encantado de hacer más películas en España"

El director Pedro Almódovar y la actriz Penélope Cruz atienden a los medios a su llegada a la 36 edición de la gala de los Goya, que se celebra en el Palau de les Arts de Valencia - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La 36 edición de la gala de los Goya, que se celebra este sábado en el Palau de les Arts de Valencia, ha contado con la presencia de los cuatro españoles nominados a los Oscar 2022: Penélope Cruz y Alberto Iglesias (por 'Madres paralelas'), Javier Bardem ('Being The Ricardos') y Alberto Mielgo ('El limpiaparabrisas'), sin nominación en los Goya. Todos ellos han sido recibido entre vítores y aplausos-

"Yo estaría encantado de hacer más películas en España. Podría producir pero me gustan más los documentales", ha reconocido a los medios el actor Javier Bardem, a su llegada a la alfombra roja. Bardem compite en los Goya en la categoría de 'Mejor actor protagonista' con 'El buen patrón'.

Sobre cómo recibió la noticia de la nominación a los Oscar --donde también ha sido nominada su mujer, Penélope Cruz--, ha señalado que están "flipados". "Pellizcándonos de vez en cuando, estamos muy agradecidos y orgullosos de estar en ese grupo de cuatro españoles en los Oscar y estamos aquí los cuatro. Si uno echa la vista atrás... Han pasado cosas, nunca pensé que podría seguir viviendo de esto, haciendo lo que más quiero", ha apostillado.

Por otro lado, ha afirmdo que es "una maravilla" estar en esta gala con "una película que ha gustado tanto" y "ver a compañeros que hacía años no veía, nos hemos dado un abrazo covid muy especial".

Mientras, Penélope Cruz --nominada en los Goya por 'Mejor actriz protagonista' con 'Madres paralelas', ha llegado acompañada del director de la cinta, Pedro Almodóvar y ha reconocido estar "un poco nerviosa". "Estar nominada por la película de Pedro Almódovar en los Oscar en español, que siempre es un poco más difícil, me emociona aún más. Me parecía prácticamente imposible pero ahí estamos, a ver si hay milagro", ha señalado al ser preguntada sobre los Oscar.

Preguntada sobre si prefiere ganar un Goya o un Oscar, ha expresado que "sería muy injusto elegir". "Ya no puedo pedir más, si algo más llega soy la primera sorprendida. Todavía tengo que digerir, para nada espero ganar hoy. Lo de Javier está claro pero este año no me toca a mí", ha añadido.

Además, ha agradecido a los compañeros de profesión "el apoyo y generosidad". "No puedo pedir más de corazón, gane quien gane estaré dando saltos alegría porque están pasando cosas muy bonitas", ha afirmado.

Por su parte, el compositor Alberto Iglesias, tambien aspirante a ganar un Oscar, ha afirmado no estar "preparado" para recibir este galardón. "Ojalá el año que viene haya más españoles pero estamos haciendo un cine con mucho esfuerzo", ha asegurado al ser preguntado sobre el hecho de que haya cuatro españoles candidatos a los premios de este año.

Candidato a los Goya por 'Mejor música original' con 'Maixabel', Iglesias ha mandado los mejores deseos para esta película. "Quiero lo mejor para 'Maixabel', es una película que significa mucho y tiene unos valores de mirar para el futuro", ha precisado. En cualquier caso, ha enfatizado en la aceptación del público de todas las películas nomimadas "y eso es lo más grato". "Es un gran momento. Trabajo con ilusión para que el cine marque un tiempo y llegue al público", ha añadido.

Por último, Alberto Mielgo ha adelantado a los medios que asistirá a la gala de los Oscar. "Tengo muy mal perder, me veo con posibilidades de ganar y son cinco nominados muy potentes", ha asegurado. No obstante, se ha mostrado satisfecho por el hecho de que este año las películas nominadas en su categoría en los Oscar "no sean solo para niños o vender muñecos, sino cine social o dramas". "La animación de momento no es para los niños", ha apostillado.