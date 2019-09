'Especiales' gana el Premio del Público Ciudad de Donostia

Actualizado 28/09/2019 12:46:55 CET

FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN

MADRID, 28 Sep.

'Especiales', la nueva película dirigida por Olivier Nakache y Éric Toledano, ha logrado hacerse con el Premio del Público Ciudad de Donostia de la sección Perlas del Festival de San Sebastián, según ha informado este sábado el festival.

El nuevo filme de los directores de 'Intocable', que se estrenará en España el 28 de febrero de 2020, ha logrado una puntuación de 9,19 sobre 10, la nota más alta de la historia de la sección, y ha superado a 'Parásitos', Palma de Oro en la pasada edición del Festival de Cannes, a la candidata a los Oscar por Francia, 'Les Misérables', y a la nueva cinta de Ken Loach, 'Sorry we missed you'.

De esta forma, 'Especiales' se une a la lista de películas que han obtenido el preciado galardón, entre las que se encuentran 'Tres anuncios en las afueras', 'The Artist', 'Diarios de Motocicleta' o 'Pequeña Miss Sunshine', entre otras.

Los directores 'Especiales' han participado en cuatro ocasiones en el festival. Además de 'Especiales', presentaron 'Intocable' y 'Samba', películas de clausura en sus respectivas ediciones, y 'C'est la vie!', que participó en la Sección Oficial en 2017.

La nueva cinta de Nackache y Toledano, protagonizada por Vicent Cassel y Reda Kateb, está basada en hechos reales y cuenta la historia de Bruno y Malik, dos amigos que durante veinte años han vivido en un mundo diferente: el de los niños y adolescentes autistas. A cargo de dos organizaciones sin ánimo de lucro, forman a jóvenes para que sean cuidadores de casos de autismo severo.