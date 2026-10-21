'Fatherland', 'Fjord' o 'Hamnet', entre los 19 títulos que optan al Goya a mejor película europea 2027

Archivo - ¿Es Hamnet la historia real de Shakespeare, de su mujer y de sus hijos? - UNIVERSAL PICTURES - Archivo

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Películas como 'Fatherland', 'Fjord', ganadora de la Palma de Oro, o 'Hamnet' están entre las 19 historias que han sido presentadas por las academias y los comités de selección de sus respectivos países para competir por ser nominadas al Goya a la Mejor Película Europea en la 41 edición de estos premios, que se celebrarán en Navarra el 6 de febrero de 2027.

Así, Francia ha escogido 'All of a Sudden', dirigida por Ryusuke Hamaguchi; Luxemburgo ha presentado 'Child', realizada por Cyrus Neshvad; Bélgica optará a la nominación con la película 'Coward', dirigida por Lukas Dhont; Polonia con 'Fatherland', largometraje filmado por Pawel Pawlikowski (Mejor dirección en Cannes); Rumanía ha seleccionado 'Fjord', dirigida por Cristian Mungiu; y Eslovaquia ha presentado 'Flood', con dirección de Martin Gonda.

También optan a ser nominadas en la categoría de Mejor Película Europea el documental 'Fuglar og menn', codirigido por Ragnar Axelsson, Ingvar Thordarson y Mika Kaurismäki, que representa a Islandia; la opción de Alemania 'Gelbe Briefe' (Yellow Letters), con dirección de Ilker Çatak; 'God Will Not Help', realizado por Hana Jusic y enviado por Croacia; 'Hamnet', representante de Reino Unido que dirige Chloé Zhao; y el documental presentado por República Checa 'If Pigeons Turned to Gold', filmado por Pepa Lubojacki.

Completan el listado 'Las corrientes', realizada por Milagros Mumenthaler (Suiza); 'LifeLike', dirigida por Ali Vatansever (Turquía), la griega 'Patty is Such a Girly Name', realizada por Giorgos Georgopoulos; la opción de Italia, 'Primavera', con dirección de Damiano Michieletto; 'Rose', dirigida por Markus Schleinzer (Austria), la representante de Portugal, 'Terra Vil', largometraje dirigido por Luís Campos; la elección de Letonia 'Ulya', filmada por Viesturs Kairiss; y 'Zafzifa', dirigida por Peter Sant, que representa a Malta.