FlixOlé celebra este fin de semana el centenario de Rafael Azcona con medio centenar de títulos y dos estrenos

La plataforma homenajea al guionista con una colección y la incorporación, el próximo viernes 23 de octubre, de ¡Qué dulce es morir así! y El monumento - ZENIT COMUNICACIÓN

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

FlixOlé rendirá homenaje al guionista Rafael Azcona con motivo del centenario de su nacimiento, el próximo 24 de octubre, con una colección especial de más de 50 películas que recorre su trayectoria en el cine español, desde su debut con 'El pisito' (1958), de Marco Ferreri, hasta su último trabajo firmado, 'Los girasoles ciegos' (2008), de José Luis Cuerda.

El especial estará disponible en la plataforma a partir de este viernes 23 de octubre e incluirá dos títulos inéditos en su catálogo: '¡Qué dulce es morir así!', de Ugo Tognazzi, y 'El monumento', de José María Forqué.

Azcona construyó a lo largo de su carrera un universo de personajes cotidianos, pícaros y perdedores, retratados con humor ácido y una mirada crítica sobre la sociedad de su tiempo. Sus historias, pobladas de personajes secundarios y diálogos afilados, transitaron desde el costumbrismo y la sátira social hasta el cine de autor, el musical y el fenómeno del destape.

La retrospectiva reúne cerca de 80 títulos cinematográficos vinculados a su trayectoria, entre guiones originales, trabajos compartidos y adaptaciones literarias. En ella figuran obras esenciales del cine español como 'El verdugo' y 'Plácido', de Luis García Berlanga, que abordan con humor negro cuestiones como la pena de muerte y la falsa caridad social.

El recorrido incluye también 'Peppermint Frappé' y '¡Ay, Carmela!', de Carlos Saura; 'La lengua de las mariposas' y 'Los girasoles ciegos', de José Luis Cuerda; 'El vuelo de la paloma', 'Suspiros de España' y 'Tranvía a la Malvarrosa', de José Luis García Sánchez, así como 'Belle Époque' y 'La niña de tus ojos', de Fernando Trueba.

DOS TÍTULOS INÉDITOS EN EL CATÁLOGO

Entre las novedades destaca '¡Qué dulce es morir así!' (1967), dirigida por Ugo Tognazzi y coescrita por Azcona junto a autores italianos. La comedia, que compitió por el Oso de Oro en el Festival de Berlín, gira en torno a un importante empresario cuyos negocios se ven alterados por un persistente silbido nasal que le obliga a ingresar en un hospital. La película refleja la proyección internacional del guionista riojano, cuya obra también despertó interés en las industrias cinematográficas francesa e italiana.

La segunda incorporación es 'El monumento' (1970), de José María Forqué, una sátira protagonizada por Analía Gadé que cuestiona los convencionalismos sociales y la mezquindad moral de la España del tardofranquismo.

La llegada de Azcona al cine fue fruto de un giro fortuito. Antes de convertirse en uno de los guionistas más reconocidos del país, había desarrollado su mirada satírica en las páginas de la revista 'La Codorniz' y acumulado experiencia en la creación literaria. A lo largo de su carrera trabajó con algunos de los directores más destacados del cine español y recibió seis premios Goya por sus guiones, además del Goya de Honor que la Academia de Cine le concedió en 1998.

La colección estará disponible en FlixOlé a través de televisores inteligentes, tabletas, teléfonos móviles y distintas plataformas de televisión y vídeo bajo demanda. Los títulos también podrán descargarse en dispositivos móviles para su visionado sin conexión a internet.