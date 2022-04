Fotos, coronas de flores y goteo continuo de ciudadanos en la capilla ardiente de Juan Diego en el Teatro Español

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un goteo continuo de ciudadanos está pasando por la capilla ardiente que se ha situado desde las 10.30 horas en la Sala principal del Teatro Español en homenaje al actor Juan Diego, fallecido este jueves a los 79 años de edad. El escenario se ha decorado con proyecciones de fotos de Juan Diego y hay numerosas coronas de flores en su honor.

Tras la llegada del féretro, en torno a las 10.00 horas, todos aquellos que lo deseen pueden expresar su pésame en el libro de condolencias. Por el momento, ninguna autoridad ha confirmado su presencia pero, por el momento, sí han pasado por el teatro rostros conocidos como los actores Javier Cámara, Pastora Vega o Juan Echanove o la directora Natalia Menéndez.

En declaraciones a los medios a su entrada a la capilla, un emocionado Echanove ha afirmado que "Juan Diego era un primer actor, y de entre los primeros actores para mí el más grande". Sobre su impacto en la profesión, ha defendido que la dotó de "dignidad, conciencia de clase y enseñó la importancia, más allá del color, del hecho de de interpretar".

"Enseñó a manejar el espejo d ela vida para que todos entiendan las cosas que pasan y ese es el motivo por el que hacemos teatro", ha apostillado. "En lo personal, cada cosa que veo, toco, el aire que respiro, y sobre todo en estos días que no son fáciles, el recuerdo es tan vivo que no me valen sus películas. Gracias a que en un momento Juan Diego decidió mirarme y hacerme actor, gracias a eso vivo y ahora que no está, por eso vivo y por eso voy a entrar en los teatros con la dignidad que me enseñó", ha enfatizado.

Echanove también ha señalado que el actor "hasta el último momento estaba aferrado a la vida". "La vida la destrozaba a pasos, el mejor regalo de mi vida fue que yo soy actor gracias a Juan Diego", ha reiterado Echanove para quien no había "ni mejores ni peores amnigos de Juan". "Todos los que han tenido la suerte de cruzarse con él disfrutan de una vida mejor", ha finalizado.

En la capilla ardiente del Teatro, abierta desde las 10.30 horas, han enviado coronas y ramos de flores desde Podemos, The Mediapro Studio, Fundación Los abogados de Atocha, Academia de las Artes Escénicas, Atresmedia, Partido Comunista, su pueblo natal, Bormujos (Sevilla) o sus amigos de AISGE y compañeros de la Unión de actores y actrices.

Otros ramos y coronas llevan mensajes como el de Emma Cohen (que apostilla desde las estrellas y Gloria desde la tierra), la familia Pazpatti, la familia De la Vega Vega (que añade un 'Artista y luchador incansable'), el Teatro del Soho CaixaBank (Con todo nuestro cariño), Pedro y Agustín Almodóvar ('Descansa en paz'), la Academia de Cine (Gracias por tu arte y lucha ejemplares, Juan), Antonio Banderas ('Hasta siempre, Rufo, amigo'), Carlos Verneuil y Maria Saavedra (En nuestro corazón siempre) o Vancouver media (De tus compañeros Hombres de Paco).

