Frozen, Marvel y Star Wars, estrellas del plan de expansión de Disneyland Paris con un Hotel dedicado a Vengadores

Actualizado 11/09/2019 18:46:09 CET

Suit de Spider-Man en el Hotel Marvel de Disneyland Paris - DISNEY

PARÍS, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Disneyland Paris sube la apuesta por sus grandes franquicias en el plan de ampliación de sus dos parques temáticos en la capital francesa. Los superhéroes de Marvel, la saga 'Star Wars' y los personajes de 'Frozen' serán los principales protagonistas de la expansión de Walt Disney Studios, como también de la remodelación de áreas y hoteles que tendrá en el Disney's Hotel New York - The Art of Marvel, el hotel de los Vengadores cuya apertura está prevista para el verano de 2020, a su principal exponente.

En la capital gala se han presentado los proyectos de expansión de los parques, previstos hasta 2025, aunque solo han sido protagonistas los planes para 2020. "Somos la atracción turística más importante de Europa, damos la bienvenida a una media de 15 millones de visitantes cada año", comentó Daniel Delcourt, vicepresidente sénior y director general adjunto de operaciones de Disneyland Paris durante una comparecencia de prensa a la que asistió Europa Press y en la que destacó que su objetivo no es solo "cumplir las expectativas", sino también "superarlas".

"El superar las expectativas de nuestros visitantes es lo que nos impulsa a reinventarnos constantemente", apunta Delcourt, destacando que "el deseo de innovación" forma parte del "ADN de la compañía".

Entre las principales novedades, el plato fuerte es la apertura del Disney's Hotel New York - The Art of Marvel, con el que los parques rendirán tributo a los 80 años de historia de la Casa de las Ideas. "Disneyland Paris será el primeros de los recintos de Disney en tener un hotel dedicado exclusivamente a los superhéroes de Marvel", declaró Javier Moreno, vicepresidente de marketing, ventas y distribución de la compañía en la capital francesa.

EL PRIMER HOTEL MARVEL

En su plan de remodelación, el Hotel New York modificará su temática para rendir tributo a los superhéroes de Marvel, combinando el estilo art decó con el que Disney emulaba a una galería de arte de la Gran Manzana, en claro homenaje a la ciudad de Nueva York, con los superhéroes de la Casa de las Ideas. El hotel remodelado estará abierto en verano de 2020. "A partir del 5 de noviembre se podrán hacer las reservas", destacó Edwige Lechevalier, vicepresidenta de estrategias de marketing y ventas.

"Como muchos fans de Marvel saben, Nueva York es el hogar de los superhéroes más icónicos de Marvel", comentó David A. Wilson, vicepresidente y líder de la sección Walt Disney Imagineering para Disneyland Paris. La remodelación del hotel es "la oportunidad perfecta" para reunir en un solo homenaje tanto a Manhattan como a personajes míticos como Iron Man, Spider-Man o los propios Vengadores, que tienen en la Gran Manzana su sede.

La remodelación contará con más de 300 piezas de artes que mostrarán la riqueza del Universo Marvel, haciendo especial hincapié en los cómics, fuente original de los superhéroes. "Hemos contado con 50 artistas de varias partes del mundo, de Francia, Reino Unido, España, Italia, Argentina, Japón, Canadá y Estados Unidos", explicó Wilson, que también reveló que entre los distintos elementos artísticos se "incluirán bocetos, imágenes y artes conceptuales de los cómics y las películas de Marvel inéditos". Además, las suites contarán con mobiliario con diseños exclusivos Marvel.

SPIDER-MAN SÍ TIENE ESPACIO EN WALT DISNEY STUDIOS

Entre otras novedades estarán el Manhattan Restaurante, que mantendrá la estética art decó con una lámpara de araña de cristal central inspirada en el reino de Asgard; el Downtown Restaurant, cuya oferta culinaria será un homenaje a Nueva York con platos italo-americanos y de la zona de Chinatown; el Skyline Bar, típico y elegante bar neoyorkino con cócteles inspirados en los superhéroes y una selección de vinos, y el Lounge Bar, zona con productos orgánicos.

Por otro lado, los personajes de Marvel estrenarán también área en Walt Disney Studios llamada 'Avengers Campus', en la que el público podrá sumergirse de lleno en el universo de los Vengadores y otros icónicos superhéroes de la Casa de las Ideas. El plato fuerte estará la primera atracción Disney dedicada a Spider-Man. Pese a la ruptura cinematográfica entre Sony y Marvel, la Casa del Ratón tendrá un hueco para el mundo de Peter Parker.

LA LLEGADA DE ARENDELLE, EL REINO DE FROZEN

2020 será el año de 'Frozen'. Aprovechando el estreno de la segunda película protagonizada por Anna y Elsa, Disneyland Paris celebrará la 'Frozen Celebration', entre el 11 de enero y el 3 de mayo. Por otro lado, habrá un musical en el que el escenario se convertirá en el reino de hielo, con canciones cantadas por Anna, Kristoff y Sven, que también bailarán. Habrá una segunda sala en la que Elsa cantará el oscarizado tema 'Let It Go'.

Aunque la novedad principal es la llegada del reino de Arendelle a Walt Disney Studios, una auténtica reproducción del hogar de los protagonistas de 'Frozen', que presidirá un inmenso lago, que estará rodeado por edificios de inspiración escandinava y con el castillo de Elsa al fondo de los decorados.

STAR WARS, ESPECTÁCULO GALÁCTICO

A diferencia de las nuevas áreas dedicadas a Marvel y 'Frozen', el espacio ampliado de 'Star Wars' sigue en proceso de desarrollo, por lo que solo las celebraciones temáticas serán las novedades a corto plazo.

Entre enero y marzo de 2020 tendrá lugar la 'Star Wars Celebration', con espectáculos dedicados a los personajes de la saga creada por George Lucas, con Chewbacca, R2-D2, Kylo Ren o Darth Vader como protagonistas. Por otro lado, seguirán disponibles las atracciones 'Star Tours: The Adventures Continue' y 'Star Wars Hyperspace Mountain'.

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

Tras una primera temporada de éxito, Disneyland Paris apostará de nuevo por el festival musical de 'El rey león y la Jungla', con personajes míticos del clásico animado. Además, se seguirá apostando por Electroland, un festival de música electrónico que se celebra durante el fin de semana del 4 de julio. También estará el Run Weekend, con el que se fomenta el deporte.

En su deseo de apoyar la diversidad, la igualdad y la inclusión, Disneyland Paris seguirá celebrando convenciones y mesas redondas durante el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo, y el 6 de junio tendrá lugar la nueva edición del Magical Pride, con el que Disney celebra el Orgullo LGBTI.