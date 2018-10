La Fundación SGAE celebra el XV aniversario de DocumentaMadrid con un ciclo de cine del 4 a 11 de octubre

Publicado 02/10/2018 15:35:41 CET

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación SGAE recupera su colaboración con DocumentaMadrid y celebra un ciclo de cine documental que tendrá lugar del 4 al 11 de octubre en la madrileña Sala Berlanga. El ciclo se completa con un coloquio a cargo de David Varela, codirector de DocumentaMadrid, y Eduardo Zaramella, director institucional de Audiovisuales de Fundación SGAE el jueves, 11 de octubre, según informa la institución.

La muestra, que conmemora el XV aniversario de este Festival Internacional de Cine Documental, está compuesta por una selección de los títulos nacionales, largometrajes y cortometrajes, más representativos del palmarés de DocumentaMadrid a lo largo de sus quince años de vida.

En concreto, se trata de 'El cerco' de Ricardo Íscar y Nacho Martín; 'La aldea perdida' de Manuel Jiménez; 'Walls. Si estas paredes hablasen' de Miguel López Beraza; 'La muñeca del espacio' de David Moncasi; 'Can tunis' de José González Morandi y Paco Toledo; 'A story for the Modlins' de Sergio Oskman; 'Pepe, el andaluz' de Concha Barquero y Alejandro Alvarado; 'El señor Liberto y los pequeños placeres' de Ana Serret; 'Bello, bello, bello' de Pilar Álvarez; 'El remolino' de Laura Herrero Garvín; 'Tódalas mulleres que coñezo' de Xiana do Teixeiro y 'La casa de mi abuela' de Adán Aliaga.

"Los creadores de cine documental merecen un apoyo especial por las dificultades a las que se encuentran durante la financiación y distribución, por eso es tan importante para nosotros reestablecer la colaboración con la Fundación SGAE", ha afirmado la codirectora de DocumentaMadrid, Andrea Guzmán.

"La Fundación SGAE sirve así de anfitrión para esta cita que "respalda nuestro compromiso con los autores audiovisuales, nuestros socios, que ahora podrán ver de nuevo algunas de sus obras premiadas por este certamen en un ciclo documental en la Sala Berlanga", ha indicado por su parte el director institucional de Audiovisuales de Fundación SGAE, Eduardo Zaramella.