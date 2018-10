Los Futbolísimos cobran vida y dan el salto a la gran pantalla recuperando las aventuras y la esencia de los 80

Publicado 23/08/2018 16:16:28 CET

MADRID, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La saga infantil de 'Los Futbolísimos', del guionista Roberto Santiago, da el salto a la gran pantalla, este viernes 24 de agosto, de la mano del director Miguel Ángel Lamata, quien ha respetado la esencia de los libros originales y ha dotado a la película de un rango cómico "muy coherente" y de "pequeños guiños a clásicos de los 80".

"Roberto Santiago fue muy generoso, me dijo: hazla tuya. Pero convenía respetar la esencia de unos libros que han sido muy queridos y vendidos", ha expresado Lamata en una entrevista concedida a Europa Press para precisar que uno de sus añadidos ha sido introducir algún homenaje a películas de los 80 como 'La jungla de cristal', 'Aliens', 'El Resplandor', 'El silencio de los Corderos' o incuso 'Los Goonies', entre otros.

La cinta narra así la historia de Pakete y Helena y sus compañeros de colegio con los que conforman un grupo de fútbol, el equipo de fútbol infantil de Soto Alto. Un día descubren un misterio que amenaza con acabar con el equipo, así que la pandilla decide tomar cartas en el asunto y a través de un pacto secreto crean Los Futbolísimos, con el objetivo de resolver el enigma y mantenerse unidos.

Por ello, Lamata hace hincapié en que aparte del humor, el filme aporta "muchas valores" relacionados con la amistad a través de esta "piña inquebrantable" de pequeños jugadores de fútbol. "Vivir es algo que no podemos hacer solos, tenemos que tener cerca a gente que nos quiera y a la que queramos, y esto a veces se nos olvida, es bueno recordarlo. La vida y el arte en el fondo es un juego, hay que enfocarlo así", ha dicho.

Una idea que también ha desarrollado en el filme al "tratar de quitar hierro" a la violencia que muchas veces existe en los campos de fútbol, y a sacar así "lo mejor de los niños".

Por su parte, Julio Bohigas, que interpreta a Pakete, ha querido poner de manifiesto que "quizás", en la vida real, no sería capaz de vivir las aventuras de la manera en la que lo hacen los protagonistas debido a las Redes Sociales.

"Creo que siempre estaría preocupado por hacer una foto o grabar un video y subirlo. Parece que da igual que lo vivas tú, tienes como la necesidad de enseñárselo a los demás, si no, no sientes que lo has vivido. Te importa mas que los demás vean que has vivido algo, que vivirlo tú mismo", ha señalado Bohigas, algo que ha secundado su compañera Milene Mayer (Helena), quien ha lamentado que "se está quitando importancia a salir y a quedar por la calle por culpa del móvil y estas plataformas".

IGUALDAD EN LOS DEPORTES

El actor Joaquín Reyes, quien en esta ocasión interpreta al padre de Pakete, junto con Carmen Ruiz, ha destacado que el filme también muestra una "superación de estereotipos" de género en el tema del fútbol y los deportes.

"Aquí la crak que sube el nivel del equipo es Helena, una niña, y en el matrimonio, la que vive el fútbol con pasión es la madre", ha apuntado para destacar que la película transmite que niños y niñas pueden apoyarse y jugar al fútbol juntos y que los "más pequeños te pueden enseñar muchas cosas".

Asimismo, ha indicado que esta historia recupera dejar de lado lo virtual y "vivir una aventura real" a través de una pandilla "formada por niños y niñas muy diferentes entre sí". "Los niños son el valor de esta película y sus personajes no son nada planos. Son personajes muy complejos con sus aspiraciones y sus diferencias. Ellos son el peso", ha expresado.

Para Ruiz, el filme cuenta con muchos valores como la diversidad, la igualdad, el trabajo en equipo, el respeto, el compañerismo, las aventuras y el misterio. "Es una película que no es nada cursi, los momentos emotivos son de verdad, y son muy sutiles. Tiene mucha verdad, algo que va a identificar tanto a niños como a adultos", ha expresado.

EL NIÑO QUE HAY DENTRO DE CADA ADULTO

Por último, Antonio Pagudo y Norma Ruiz son los encargados de interpretar a la pareja de entrenadores de los niños y de encarnar una especie de "historia de amor" que no termina de culminar. "Lo divertido es que se ve como cuando te gusta alguien te comportas siempre como un niño, tengas la edad que tengas", ha comentado Norma Ruiz.

"A mi me ha despertado la ilusión. Cuando llevas mucho tiempo trabajando a veces se te olvida, y los niños nos la devolvieron, nos llevaron a un juego y a un sistema lúdico que se te va olvidando", ha expresado.

En este sentido, Pagudo ha señalado que la película está vista desde el punto de vista de los niños, una clave "increíble" que la dota de "mucha frescura".

Asimismo, ha lamentado que hoy en la sociedad "cada uno se separa más del resto y va más a su bola sin contar con los demás", y que esta historia recupera esa necesidad de "integrar muchas partes para conseguir construir algo".