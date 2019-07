Gary Oldman protagonizará Mank, la nueva película de David Fincher para Neflix

Publicado 11/07/2019 11:24:42 CET

Gary Oldman es el elegido para protagonizar Mank, nueva película dirigida por David Fincher que narrará la historia de Herman Mankiewicz, co-guionista de Ciudadano Kane, y que producirá Netflix.

Mank, que era el apodo de Mankiewicz, contará la historia del periodista convertido en guionista que coescribió la aclamada película junto con Orson Welles. Según TheWrap, el nuevo biopic de Netflix se filmará en blanco y negro, y el guión estará firmado por Jack Fincher, padre del director, fallecido en 2003. Está previsto que la película comience a rodarse el próximo mes de noviembre en Los Ángeles.

El estilo de satírico e ingenioso de Mankiewicz era conocido en Hollywood, y a menudo se le pedía que retocara los guiones de muchas otras películas clásicas de los años 20 y 30. El guionista trabajó en títulos como El mago de Oz, El orgullo de los Yanquis y El orgullo de San Luis, entre muchos otros. Mankiewicz también ganó un Premio Óscar junto con Welles por la mencionada Ciudadano Kane.

Mank será el primer largometraje de Fincher desde el estreno de Perdida en 2014. El cineasta ha estado detrás de las cámaras con su serie Mindhunter de Netflix, que se espera que regrese a la plataforma con su segunda temporada a finales de este año. Fincher también ha sido productor de la serie de animación Love, Death & Robots.

Oldman ganó el Oscar al Mejor Actor por su papel como Wiston Churchill en El instante más oscuro de Jon Wright, y próximamente se reunirá de nuevo con el director para The Woman in the Window. Además, el intérprete protagonizará The Laundromat, la nueva película de Steven Soderbergh para Netflix.