'Un gato en la pared', 'El huevo de dinosaurio' y 'El padre' se dan cita este lunes en la Semici

Las cintas 'Cat in the Wall' (Un gato en la pared), de Mina Mileva y Vesela Kazakova; 'Öndög' (El huevo de dinosaurio), de Wang Quan'an, y 'Bashtata' (El padre), de Kristina Grozeva y Petar Valchanov, son las proyecciones propuestas para este lunes, 21 de octubre, en el marco de la 64 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci).

En 'Cat in the Wall' se retrata la vida en un grupo de viviendas municipales en el Londres del Brexit: los planes de gentrificación pasan una factura astronómica a los propietarios y agravan la situación social del vecindario. En el ojo de la tormenta, Irina, una madre soltera de origen búlgaro, intenta triunfar como arquitecta y se niega a vivir de los subsidios como la mayoría de sus vecinos. Sin embargo, la familia de Irina y sus convecinos, que dependen de las prestaciones sociales, entran en conflicto por la posesión de un gato.

'Öndög' comienza con una mujer desnuda aparece asesinada en la estepa de Mongolia. Durante una noche, un policía joven e inexperto tendrá que custodiar la escena del crimen. Dado que desconoce los peligros de aquellos parajes, se le encomienda a una pastora del lugar que le proteja a él y al cadáver, una mujer resuelta que sabe manejar un rifle y ahuyentar a los lobos.

En 'Bashtata', el día siguiente al fallecimiento de Valentina, su desconsolado marido Vassil y su hijo Pavel descubren que la difunta no deja de realizar llamadas al teléfono de una vecina. Vassil, que es un crédulo aficionado a los fenómenos paranormales, emprende un viaje con el fin de entrevistarse con un reputado parapsicólogo. Su determinación termina por obligar a su hijo, del que se encuentra distanciado, a acompañarlo para evitar que su anciano padre corra peligro.

LOS DIRECTORES

La directoras de 'Cat in the Wall', Mina Mileva y Vesela Kazakova, han dirigido juntas los largometrajes documentales 'Zaradi Lelia Sneje' (2008), 'Uncle Tony', 'Three Fools and the Secret Service' (2014) y 'The Beast is Still Alive' (2016). 'Un gato en la pared' es su primer largometraje de ficción.

Wang Quan'an, director de 'Öndög', se graduó en la Academia de Cine de Pekín en 1991, y su primera película, 'Eclipse lunar', se proyectó en el Forum de la Berlinale en 2002. Dos años después, 'La historia de Er Mei' participó en Panorama consolidando su figura como importante autor de la llamada Sexta Generación. Su tercer largometraje, 'La boda de Tuya', obtuvo el Oso de Oro a la mejor película en 2007. En 2009 su cuarta película, 'La tejedora', cosechó el Gran Premio Especial del Jurado en Montreal, mientras que al año siguiente el drama 'Separados', juntos inauguró la Berlinale y ganó el Oso de Oro al mejor guion; 'La llanura del ciervo blanco' participó en la Sección Oficial del mismo certamen en 2012, donde ganó el Oso de Plata por una Contribución Artística Sobresaliente.

Kristina Grozeva (1976, Sofía) y Petar Valchanov (1982, Plovdiv), directores de 'Bashtata', son una pareja de guionistas, productores y directores búlgaros. Se conocieron en la Academia Nacional del Teatro y las Artes Cinematográficas y desde entonces no han dejado de trabajar juntos. En 2009 consolidaron su colaboración fundando la productora Abraxas Film.

Su primer corto juntos, 'Skok' (2012), fue la primera película búlgara nominada a los Premios del Cine Europeo. Su debut en el largometraje fue 'La lección' (2014), título al que siguió 'Un minuto de gloria' (2016): ambas películas se convirtieron en dos de las obras más aclamadas del cine búlgaro del siglo XXI. Su tercer largometraje, 'Bashtata' (2019), se alzó con el Crystal Globe a la mejor película en el Festival de Karlovy Vary.