Haifaa Al Mansour: "Me molesta que las mujeres no usen las libertades que se les ofrecen"

La cineasta, primera directora de Arabia Saudí, estrena este viernes en España 'La candidata perfecta'

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La cineasta saudí Haifaa Al Mansour, primera directora de cine de su país, llega este viernes 6 de marzo a los cines españoles con la cinta 'La candidata perfecta', un alegato en favor de las libertades de las mujeres que se presentó en la Sección Oficial de la pasada edición del Festival de Venecia.

"Me molesta que las mujeres no usen todas las libertades que se les ofrecen, me gustaría que las tomaran, porque se preocupan del qué dirán", ha señalado la cineasta este miércoles durante una entrevista concedida a Europa Press con motivo de su visita a Madrid para presentar su película.

"Lo que hay que cambiar es la mentalidad de las chicas jóvenes, que vean quiénes son y que pueden salir de la tradición, pueden ser lo que quieran y eso no va a dañar su estatus social", ha reivindicado la directora de 'La candidata perfecta', en la que Maryam, una médica que trabaja en el centro de salud de una pequeña ciudad de Arabia Saudí, que se ve obligada a ganarse a diario el respeto de sus compañeros hombres y la aceptación de los pacientes.

La protagonista, indignada por la dejadez del ayuntamiento, que pospone constantemente el asfaltado del camino de acceso al hospital, decide presentar su candidatura a las elecciones municipales con la ayuda de sus dos hermanas pequeñas, lo que sorprende a su familia y sacude a una comunidad nada acostumbrada a que una mujer dirija el Consistorio.

CAMBIO Y APERTURA

La cineasta, directora de 'La bicicleta verde' y 'Mary Shelley', así como del galardonado documental 'Women Without Shadows', no es autobiográfica ni se basa en ninguna historia concreta, pero sí se inspira en la relación que mantienen sus hermanas, "muy amigas aunque antagónicas", así como sus "luchas" en sus respectivos campos profesionales.

Haifaa Al Mansour ha contado que después de dirigir 'Mary Shelley', en la que contó con un gran presupuesto y un reparto internacional en el que destacaba su protagonista, Elle Fanning, en esta ocasión ha preferido narrar una "historia intimista" para reflejar a "la gente y la sociedad" en un "momento de cambio y de pequeña apertura".

Según ha señalado, desde hace menos de dos años, las mujeres pueden conducir en su país natal y, además, justo cuando estaban terminando de rodar, las mujeres pudieron viajar sin permiso de su "guardián" masculino, una figura que recae en el "padre, marido o hermano", y que la directora incluye en la película a modo de anécdota cuando su protagonista pretende coger un avión.

Al Mansour ha hecho referencia al peso de la "tradición", algo que llevan "dentro" y que cree que se puede paliar con "ideas progresivas", sustituyendo "los valores" y disfrutando de "la música, de hablar o de ir al cine".

Preguntada por el Día Internacional de la Mujer, que se celebra este domingo 8 de marzo, Al Mansour cree que "la mujer tiene que darse cuenta de que ahora tiene más libertades que antes, hacerse con ellas y ser feliz". "No hace falta grandes gritos políticos, puede ser tan sencillo como decidir qué quieres estudiar", ha dicho.

La cineasta es pionera como mujer y como cineasta, ya que su película 'La bicicleta verde' fue seleccionada para competir en los Oscar como película extranjera, pero recuerda que "ser pionera también es desastroso", porque en el momento en el que empezó a rodar "no había nada".

En su compromiso con el cine siempre está ausente el enfrentamiento porque, tal y como ha destacado, "si se habla de derechos de mujeres atacando uno no va a ser muy popular, sino contraproducente". "Me entusiasma aportar arte, progreso, en un sitio conservador, pero para eso hay que hacerlo con corazón, no hay que enfrentarse a la gente sino dialogar, y solo así podemos conseguir un cambio", ha dicho.