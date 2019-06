Holmes y Watson: La loca parodia detectivesca de Will Ferrell y John C. Reilly ya en DVD y Blu-ray

Publicado 18/06/2019 12:49:41 CET

MADRID, 18 Jun. (CulturaOcio) -

Will Ferrell y John C. Reilly, la irreverente pareja cómica de 'Pasados de vueltas' o 'Hermanos por pelotas', se reúnen de nuevo para convertirse en los detectives más famosos de la literatura en 'Holmes y Watson'. Una de las comedias más locas y disparatadas del año ya está disponible en DVD, Blu-ray, alquiler y venta digital.

Las ediciones en DVD y Blu-ray de 'Holmes y Watson' vienen cargadas de contenido extra, de la mano de Sony Pictures Home Entertainment, que sirven de perfecto complemento para tener una experiencia desternillante en esta versión paródica de los célebres personajes creados por Arthur Conan Doyle.

Will Ferrell, nominado a los Globos de Oro por 'Los productores' y 'Más extraño que la ficción' es Sherlock Holmes, que estará acompañado por su fiel amigo, ayudante y biógrafo John Watson, interpretado por John C. Reilly, nominado al Oscar por 'Chicago'. Ambos tendrán que investigar un misterioso asesinato cometido en el Palacio de Buckingham. Pero deben darse prisa, porque solo tendrán 5.760 minutos para descubrir al asesino, ya que la vida de la reina Victoria corre peligro.

La cinta está producida por el propio Will Ferrell y por Adam McKay, ganador de un Oscar por 'La gran apuesta'. 'Holmes y Watson' está dirigida por Etan Cohen ('Men in Black 3', 'Tropic Thunder: ¡Una guerra muy perra!'). A Ferrell y Reilly le acompañan Rebecca Hall ('La última canción', 'Una relación abierta'), Kelly Macdonald ('No es país para viejo', 'Trainspotting 2'), Ralph Fiennes ('El gran hotel Budapest', 'Cegados por el sol') y Hugh Laurie ('Chance', 'El infiltrado').

EDICIONES Y CONTENIDOS ADICIONALES

La edición en DVD incluye los siguientes extras:

· Will y John: de nuevo juntos

· Seriamente absurdo: una mirada al reparto de actores

· Los hombres de la Sra. Hudson: testimonios exclusivos con los pretendientes

La edición en Blu-ray contiene los contenidos del DVD y, además, también tiene en exclusiva:

· Frases eliminadas: para morirse de risa

· Tomas falsas con el reparto

· Escenas extendidas