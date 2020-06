Hugh Jackman protagonizará el biopic de Enzo Ferrari dirigido por Michael Mann

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

EL director Michael Mann ('El último mohicano', 'Heat') y el actor Hugh Jackman ('Logan', 'El gran showman') ya están trabajando en la adaptación de la vida de Enzo Ferrari, uno de los magnates más influyentes del mundo del automóvil. El biopic se encuentra en fase de preproducción con el actor australiano como protagonista, en sustitución de Christian Bale.

La película biográfica contará con un guion de Troy Kennedy Martin ('The Italian Job'), que a su vez es una adaptación del libro 'Enzo Ferrari: The Man and The Machine', escrito por Brock Yates y publicado en 1991. Según informa Variety, el filme se encuentra en fase de desarrollo y tiene previsto comenzar su rodaje en primavera de 2021.

El filme, cuyo título provisional es 'Enzo Ferrari', estará ambientada en el verano de 1957, en el mayor momento de crisis del protagonista. Con la empresa de automóviles que creó junto a su esposa en la quiebra, y teniendo que afrontar la muerte de su hijo, Enzo Ferrari tendrá que tomar la decisión más importante de su carrera.

Sin nada que perder, el fundador de Ferrari decide apostarlo todo a una carrera de 1.000 millas en Italia, la brutal Mille Miglia de 1957. En el transcurso de la carrera, oscuros secretos del matrimonio saldrán a la luz, mientras los pilotos rebasan sus propios límites en un peligroso circuito que decidirá el transcurso de sus vidas.

Fallecido en 1988, Enzo Ferrari tuvo una carrera muy exitosa como piloto, pero su legado en la industria del automóvil se ha convertido en una verdadera leyenda. Fundada en 1939, Ferrari sigue siendo una de las marcas más respetadas, y caras, de coches deportivos.