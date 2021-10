El icónico vestuario de 'La Naranja Mecánica' se inspiró en realidad en la equipación de críquet del protagonista

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El icónico vestuario de 'La Naranja Mecánica' (Stanley Kubrick, 1971) estaba en realidad inspirado en la equipación de críquet de su protagonista, Malcolm McDowell. "Él (Kubrick) me preguntaba ¿y tú qué te pones? y yo le decía que esta película es de corte futurista y no tenía nada de eso, y abrimos el maletero y vimos la coquillera", ha señalado McDowell en una rueda de prensa para presentar el documental de TCM 'La naranja prohibida'.

McDowell, que encarnaba a Alex Delarge, ha revelado lo que sintió cuándo se entero de lo que había ocurrido en España con la cinta, que es precisamente lo que relata el documental, la primera la primera proyección del film de Stanley Kubrick en España en 1975.

"Cuando empecé a averiguar lo que había sucedido con el estreno en España, lo increíblemente valientes que habían sido los organizadores en ese momento a la hora de plantear una proyección tan arriesgada en un contexto histórico como tenía en aquel momento España -porque yo soy muy consciente de la censura de España en ese momento, yo visité España en esa época y se precisamente de primera mano lo que había-, me parece increíblemente valiente y un homenaje muy digno a lo que hicieron", ha explicado.

'La naranja mecánica' fue un largometraje prohibido por la dictadura española y vetado en varios países europeos. La cinta no llegó a España hasta 1975, cuatro años después de su estreno oficial y se proyectó en la 20ª edición de la Seminci de Valladolid, donde se celebró su primer visionado de forma pública. "Cuando se proyectó en 1975 por primera vez, nosotros no teníamos ni idea de lo que estaba pasando en España con esa proyección porque la información de España no llegaba fuera, no sabíamos nada al respecto", ha subrayado.

McDowell ha presnetado el documental con motivo del 50 aniversario del estreno de 'La naranja mecánica' junto con el director del documental, Pedro González, y el productor y responsable de TCM, Guillermo Farré.

Para el propio director, el documental combina la parte técnica con una experiencia vital que de alguna forma "trasciende a la gran pantalla". "Se han hecho muchos documentales centrados en la parte más técnica de la historia, pero nos interesaba tenerla desde un punto de vista más local, y uno de nuestros compañeros nos habló de esta historia del estreno en Valladolid. Es curioso que una película tan transgresora esté en un festival de una ciudad tradicionalmente conservadora", ha señalado González.

'La naranja prohibida' inauguró la 66ª edición de la Seminci de Valladolid el pasado sábado 23 de octubre, y estará disponible en TCM a partir del 17 de diciembre a las 22:00 horas, coincidiendo con la fecha de 50 aniversario.

KUBRICK UN "OBSESO DEL CONTROL"

Por otro lado, McDowell se ha referido a la obsesión por el control del realizador. "Si Kubrick no controlaba absolutamente cada detalle de una cosa, no le interesaba lo más mínimo hacerla. Algunos le llamarían paranoico, pero yo creo que era un obseso del control, esta obsesión en ningún momento hacía que perdiera la calma. A mi me ha parecido que ha sido una persona fascinante a todos los niveles, y no va a haber otro director, ni ha habido otro director como él", ha comentado.

A su juicio, es un realizador que creó "obras maestras" en distintos géneros. "No hay tantas personas que sean capaces de hacer algo así", ha asegurado.

"Cuando me llamó para trabajar me emocioné muchísimo, y tardé en conocerle. Tened en cuenta que estuvimos cinco meses de ensayos en los que poco a poco él fue decidiendo si se fiaba de mí lo suficiente como para colaborar. De esa manera, a mi me permitió aportar pequeñas pinceladas tanto a la trama como a determinados elementos", ha concluido.