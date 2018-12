Los Increíbles 2 y Ralph Rompe Internet lideran las nominaciones a los Annie Awards

Publicado 04/12/2018 11:04:14 CET

Los Increíbles 2 encabeza la lista de nomiaciones a los Annie Awards, los premios entregados por la International Animated Films Association que reconocen la excelencia en animación en el cine y la televisión. La película de animación acumula once nominaciones, seguida de Ralph Rompe Internet, con diez.

La película de Pixar aspira a alzarse con galardones en categorías como Mejor Dirección para Brad Bird, Mejores Efectos Animados, Animación de Personajes, Diseño de Personajes, Música, Mejor Doblaje para Holly Hunter y Mejor Guion.

Por su parte, el filme de Disney Studios obtuvo nominaciones para los directores Rich Moore y Phil Johnston, Mejores Efectos Animados, Animación de personajes, Diseño de personajes, Música, Mejor Guion y Mejor Doblaje para Sarah Silverman.

Además de Los Increíbles 2 y Ralph rompe Internet, ambas propiedad de Disney, los aspirantes a llevarse el título de Mejor Película Animada son Cavernícola, dirigida por Nick Park; Isla de perros, de Wes Anderson; y la película de Sony Pictures Spider-Man: Un nuevo universo. En cuanto a la pequeña pantalla destacan BoJack Horseman, Big Mouth, Bob's Burgers and The Venture Brothers.

La 46º ceremonia de los Annie Awards tendrá lugar el sábado 2 de febrero de 2019. Esta es la lista completa de nominados:

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

Cavernícola Los Increíbles 2 Isla de perros Ralph Rompe Internet Spider-Man: Un nuevo universo

MEJOR PELÍCULA ANIMADA INDEPENDIENTE

Ce Magnifique Gâteau! MFKZ Mirai, mi hermana pequeña Ruben Brandt, Collector Tito e os Pássaros

MEJOR PRODUCCIÓN ESPECIAL

Back to the Moon: Google Spotlight Stories, Google Doodles, Nexus Studios El regreso de Mary Poppins: Walt Disney Studios The Emperor's Newest Clothes: HBO / Starburns Industries Rata de los caminos: Magic Light Pictures

MEJOR DIRECCIÓN

Cavernícola: Nick Park Hotel Transilvania 3: Genndy Tartakovsky Los Increíbles 2: Brad Bird Ralph Rompe Internet: Rich Moore y Phil Johnston Spider-Man: Un nuevo universo: Bob Persichetti, Rodney Rothman y Peter Ramsey

MEJOR GUIÓN

Los Increíbles 2 Mirai, mi hermana pequeña Ralph Rompe Internet Spider-Man: Un nuevo universo Teen Titans Go! La película

MEJOR MONTAJE

El Grinch: El cuento animado Los Increíbles 2 Ralph Rompe Internet Ruben Brandt, Collector Spider-Man: Un nuevo universo

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Cavernícola Hotel Transilvania 3: Unas vacaciones monstruosasIsla de Perros El regreso de Mary Poppins Spider-Man: Un nuevo universo

MEJOR BANDA SONORA EN UNA PRODUCCIÓN ANIMADA

El Grinch: El cuento animado Cavernícola Los Increíbles 2 Ralph Rompe Internet Smallfoot

MEJOR INTERPRETACIÓN VOCAL

Cavernícola: Eddie Redmayne Los Increíbles 2: Holly Hunter Isla de Perros: Bryan Cranston La nueva generación: Charlyne Yi Ralph Rompe Internet: Sarah Silverman

MEJOR DISEÑO DE PERSONAJES EN UNA PELÍCULA DE ANIMACIÓN

Los Increíbles 2 El regreso de Mary Poppins La nueva generación Ralph Rompe Internet Spider-Man: Un nuevo universo

MEJOR ANIMACIÓN DE PERSONAJES EN UNA PELÍCULA DE ANIMACIÓN

Cavernícola Los Increíbles 2 Isla de Perros Ralph Rompe Internet Spider-Man: Un nuevo universo

MEJORES EFECTOS ANIMADOS EN UNA PRODUCCIÓN DE ANIMACIÓN

Cavernícola Hotel Transilvania 3: Unas vacaciones monstruosas Los Increíbles 2 La nueva generación Ralph Rompe Internet

MEJOR ANIMACIÓN DE PERSONAJES EN UNA PRODUCCIÓN DE ACCIÓN REAL

Vengadores: Infinity War Christopher Robin El regreso de Mary Poppins Paddington 2 El cascanueces y los cuatro reinos

MEJOR CORTOMETRAJE ANIMADO

Grandpa Walrus Lost & Found Paseo solar Untravel Weekends

MEJOR SERIE DE ANIMACIÓN: PRE-ESCOLAR

Ask the StoryBots: JibJab Bros. Studios for Netflix Dinotrux: Supercharged: DreamWorks Animation Television Hey Duggee: Studio AKA PJ Masks: Frog Box Entertainment One Tumble Leaf: Amazon Studios and Bix Pix Entertainment

MEJOR SERIE DE ANIMACIÓN: INFANTIL

Hilda Kung Fu Panda: The Paws of Destiny Little Big Awesome Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles Tales of Arcadia

MEJOR SERIE DE ANIMACIÓN

Big Mouth Bob's Burgers BoJack Horseman Human Kind Of Los hermanos Venture

MEJOR PELÍCULA DE ESTUDIANTES

A Blink of An Eye Best Friend Facing It Hors Piste Sister