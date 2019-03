Infiltrado en el KKKlan, la película con la que Spike Lee al fin conquistó los Oscar, ya en DVD y Blu-ray

Publicado 07/03/2019 13:00:02 CET

Su imagen lanzándose, literalmente, a los brazos de su gran amigo Samuel L. Jackson en el escenario del Dobly Theatre de Los Ángeles fue una de las estampas más comentadas de la última edición de los Oscar. No era para menos. Tras tres nominaciones, Spike Lee se alzó con el primer premio de la Academia de Hollywood de su carrera por el guión de Infiltrado en el KKKlan, un filme que también optó al Oscar a la mejor película y que ya está disponible en DVD y Blu-ray.

La película, que también se alzó con el Gran Premio del Jurado en Cannes, está protagonizada por John David Washington, el hijo del oscarizado actor Denzel Washington, y está marcada decisivamente por dos hechos reales separados por casi medio siglo de distancia. El primero, la rocambolesca historia en la que se basa y que en los años setenta protagonizó Ron Stallworth, el hombre que se convirtió en el primer detective negro en el Departamento de Policía de Colorado Springs y que, con la inestimable ayuda de algunos de sus compañeros, llegó incluso a infiltrarse en el Ku Klux Klan.

El segundo tuvo lugar en agosto de 2017 en Charlottesville (Virginia), donde un coche embistió a un grupo de manifestantes que protestaban contra las marchas de supremacistas blancos convocadas en la ciudad. Un suceso que fue calificado por las autoridades como un acto de terrorismo doméstico y que se saldó con dos decenas de heridos, la muerte de Heather Heyer, una joven de 32 años, y la detención de su autor, el supremacista blanco James Alex Fields.

"Aquello tuvo lugar en agosto y nosotros empezamos a rodar a mediados de septiembre, así que solo añadimos algunas de las imágenes al final de la película", señaló el director en una entrevista a Europa Press.

Y entre esos añadidos están, además de las atroces imágenes del atropello y los disturbios de aquellos tensos días, las polémicas declaraciones que realizó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras el incidente y en las que afirmó que hubo violencia "por ambos lados". "Ese fue un ejemplo de cómo el que se supone que es el líder del mundo libre pudo condenar el odio... y no lo hizo", lamentó el cineasta.

UNA HISTORIA REAL

Además del Oscar al mejor guión adaptado, premio que Lee comparte con David Rabinowitz, Charlie Watchel y Kevin Willmott, el filme fue incluido en el Top 10 de 2018 según el American Film Institute y también se hizo con el BAFTA al mejor guión adaptado. Infiltrado en el KKKlan relata la extraordinaria vivencia real de Ron Stallworth, tomando como referencia su libro Black Klansman, publicado en 2014, en el que este policía retirado cuenta cómo se infiltró en el Ku Klux Klan a finales de los años setenta.

Stallworth, primer detective afroamericano del Departamento de Policía de Colorado Springs, se enteró a través de un periódico local de que se estaba empezando a formar un nuevo grupo del KKK en la ciudad, y habló por teléfono con el responsable, haciéndose pasar por un racista extremista. La investigación se complicó hasta el punto de que uno de los compañeros blancos de Ron, Flip Zimmerman, no tiene más remedio que hacerse pasar por él en las reuniones del grupo, consiguiendo obtener información interna sobre un atentado.

El reparto está encabezado por John David Washington (The Old Man & The Gun) como Ron Stallworth y Adam Driver (saga Star Wars) como Flip Zimmerman, arropados por un gran elenco en el que encontramos a Laura Harrier (Spider-Man: Homecoming), Topher Grace (Spider-Man 3) o Alec Baldwin (Misión Imposible: Fallout).

