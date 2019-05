Iván Massagué, Silvia Abril y Brays Efe protagonizan 'El año de la plaga', una "aventura urbana con tintes de comedia"

Publicado 14/05/2019 16:59:29 CET

Iván Massagué protagoniza, junto a Silvia Abril y Brays Efe, 'El año de la plaga', una "aventura urbana con tintes de comedia" que, tras pasar por festivales como el de Sitges o el San Sebastián de Terror, llega a los cines este viernes 17 de mayo.

Según ha explicado el director de la película, Carlos Martín Ferrera, durante una entrevista concedida a Europa Press, esta comedia fantástica es una adaptación de la novela apocalíptica homónima de Marc Pastor, un relato "más oscuro" y fiel al "thriller" que su versión cinematográfica.

Esta película está protagonizada por Víctor, quien tras romper con Irene, se ve empujado por sus amigos y compañeros de trabajo a conocer a otra mujer. Su expareja un día le pide ayuda porque todo el mundo a su alrededor se comporta de manera extraña, como si hubieran perdido los recuerdos y las emociones.

Influenciado por sus películas y series favoritas, Víctor no es capaz de ofrecer una explicación racional a lo que está pasando, pero toma fuerzas y decide convertirse en el héroe que nunca fue para Irene e ir a rescatarla. Ana Serradilla, Miriam Giovanelli y Cinco Rodríguez completan el reparto.

Tal y como ha indicado, 'El año de la plaga' bebe de novelas como 'La invasión de los ultracuerpos' (1978), y ya hay "unas cuantas" películas basadas en este relato, por lo que el equipo decidió hacer una cinta "muy fresca y original" y dirigir la acción y el ritmo hacia la comedia.

Para el director, que debutó en el largometraje 'Zulo' (2015), hacer una película "más blanca" y "más cercana al tono de comedia abre las posibilidades de financiación". En este sentido, destaca la aportación de Silvia Abril, que protagoniza alguno de los momentos más divertidos, a quien "la comedia le sale de manera fácil y natural".

"El packaging tenía todo el atractivo para embarcarme", ha dicho el director, quien también destaca el "triángulo amoroso" que contiene la trama y que da "muchas posibilidades cinematográficas". Además, destaca que Barcelona tiene "mucho atractivo" como escenario, especialmente las localizaciones que "nunca antes se han visto" en el cine.

Más allá del género en el que se ubica, Martín Ferrera ha destacado que esta película es una "metáfora del alzheimer" que pone el acento en la "pérdida de identidad" y en cómo alguien puede perder las emociones y convertirse en alguien diferente, algo que en sí mismo cree que puede ser contenido propio de "una película de terror".

IVÁN MASSAGUÉ: "NO PERDER EL TIEMPO"

Iván Massagué ha explicado a Europa Press que su personaje está "aletargado, en un mundo en el que no le gusta estar y se refugia en el mundo friki". Cuando las cosas cambian y aparece una amenaza, su personaje "vuelve a vivir al mismo tiempo que se está muriendo" y anima al espectador al mismo tiempo a "no perder el tiempo".

Aunque en esta película "no hay zombies", Massagué sí cree que se representan personas "hieráticas", que está "intoxicada" por algo pero que no se ve desde fuera. "Es como saber si uno vota al PP o vota al PSOE, físicamente no lo sabes", ha dicho el actor, que ha trabajado en películas como 'El laberinto del fauno' o 'Soldados de Salamina', o series como 'El barco' o 'Siete vidas'.