Iván Sánchez y José Pastor son Miguel Bosé en la serie de SkyShowtime:"Nos costaba entender por qué hacía ciertas cosas"

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vida de Miguel Bosé está a punto de llegar a las pantallas de todo el mundo en la nueva serie de SkyShowtime. El proyecto, titulado 'Bosé' y que se estrena este viernes 3 de marzo en la plataforma y es una biografía ficcionada del artista que profundizará no solo en su faceta pública sino también en sus luces y sombras privadas. Los actores José Pastor e Iván Sánchez interpretan al cantante en sus etapas joven y más adulta. "Da a conocer a Miguel en todos sus rincones. Con el guion nos costaba entender por qué hacía ciertas cosas. Porque eran jodidas, costaba entenderlas. Hasta que ya lo veías y te entregabas a eso", explica Sánchez.

"La serie no retrata a un héroe, no es una oda a lo maravilloso que ha sido. Y es guay por eso", añade Pastor en una entrevista concedida a Europa Press. "Cuando Miguel le contaba las cosas al creador de la producción, Nacho Faerna, había momentos en los que él decía: '¿Pero esto que me estás diciendo lo puedo contar?' Y él respondía: 'Yo te cuento y tú haces con lo que yo te cuente lo que tú quieras'", revela el joven actor malagueño.

Sánchez coincide en el valor de 'Bosé' por abordar esos temas más controvertidos presentes en la vida del artista. "Se tira de cabeza a las sombras, es lo bonito, es una serie muy humana", celebra. "Se cuenta absolutamente todo, con pelos y señales", promete el intérprete. Pese a que la serie culmina cuando Bosé es padre por primera vez en el 2011, entre las sombras del artista destacan, en los últimos años, sus controvertidas posturas sobre la pandemia de COVID-19.

"Que una carrera tan interesante e increíble como la de Miguel Bosé se meta en un cajón porque haya dicho tal cosa... No sé yo, que cada cual tenga su opinión, evidentemente, todo es respetable, pero hostia... A mí me daría pena llenarme de prejuicios y no conocer lo increíble que es Miguel Bosé por algo así", reflexiona al respecto Pastor, que únicamente le da valor para entender a su personaje. "Más allá de eso, a nosotros como actores no nos ha afectado. Nuestro trabajo es para con los guiones, lo demás es ruido. Ni siquiera nos interesa", indica.

"Miguel siempre ha impactado, de alguna manera. Siempre ha sido controversial a lo largo de toda su vida. La serie acaba cuando Miguel es padre, tiene 52 o 53 años, y hasta ahí es donde vamos nosotros. Y ya está. Todo el resto es ruido, que es bueno para la serie porque la gente querrá verla más", complementa Sánchez. "Que se lo cuestionen otros, nosotros al set", sentencia Pastor.

El actor Nacho Fresneda, que interpreta en la serie al padre de Bosé, el torero Luis Miguel Dominguín, defiende que el cantante pueda expresar su opinión, sea cual sea. "Reivindicó mi libertad para decir lo que me dé la gana. Y si lo reivindico para mí, por supuesto también para los demás. Esto es una serie de ficción que estamos haciendo a partir de un icono. De lo demás a mí no me interesa nada", señala. Alicia Borrachero, que da vida a la tata Remedios, también considera que forma parte de su carácter. "Miguel siempre ha sido un ser que se expresa y que dice lo que piensa, ¿no? Pues ya está", comenta la actriz.

UNA VIDA DE PELÍCULA

La vida de Miguel Bosé ha estado marcada por encuentros con numerosas personalidades a nivel mundial. Una de esas anécdotas es lo ocurrido con Julio Iglesias y Giannina Facio. Bosé era amigo del cantante madrileño, pero cuando conoció a su pareja, Facio, se enamoró de ella. Finalmente ella dejó a Iglesias y comenzó una relación con Bosé. "Cuando esto lo tratas desde la verdad, queda muy lejos de hacer una caricatura o de pasarlo por encima", expone Miguel Ángel Muñoz, que en la serie se convierte en Iglesias.

"Dentro de la historia de Miguel, ellos son dos personas muy importantes. Y dentro de sus vidas, no son dos personajes que pasaron por el mundo de puntillas. Ambos tenían una personalidad tremendamente arrolladora, eran muy libres y no les importaba que la gente les juzgara", continúa Muñoz. "Queríamos interpretarlos con el mayor respeto posible y siempre con un poco de miedo, esperando que lo vean y se sientan orgullosos y bien reflejados", reconoce Mariela Garriga, actriz que interpreta a Facio.

'Bosé' está escrita por la exministra de Cultura Ángeles González-Sinde, así como por Isabel Vázquez y Boris Izaguirre, ambos cercanos al protagonista y su familia. El creador, Nacho Faerna, se entrevistó con el propio Bosé antes de empezar la serie para que le explicara los acontecimientos más importantes de su vida. El proyecto se estrena en SkyShowtime este viernes 3 de marzo.