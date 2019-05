Jacques Audiard llega a los cines con 'Los hermanos Sisters': "El cine se terminó en los años 90"

Publicado 08/05/2019 17:55:30 CET

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El cineasta Jacques Audiard llega a los cines españoles este viernes 10 de mayo con 'Los hermanos Sisters', película protagonizada por Joaquin Phoenix y John C. Reilly y ganadora, entre otros reconocimientos, con el galardón a Mejor Director en la Mostra de Venecia y en los Premios César.

"El cine se terminó en los años 90", ha manifestado el cineasta galo durante una entrevista concedida a Europa Press con motivo de su visita a Madrid para presentar este filme, y en referencia a los nuevos formatos, tecnologías y plataformas que ganan terreno en el sector cinematográfico.

Audiard ('De óxido y hueso', 'Dheepan') ha señalado que estaría dispuesto a trabajar con Netflix, plataforma cuyos contenidos están vetados en el Festival de Cannes que arranca el próximo 14 de mayo, y cree que "quizás es inevitable" la batalla de esta plataforma.

No obstante, cree que este es "un momento histórico" en el que lo importante no es tanto la tecnología, sino "cómo se va a llamar lo que se ve en una pantallita", tal y como ha señalado, al tiempo que apunta con su dedo el móvil que está sobre la mesa. "Es un problema de palabras", recalca.

En este sentido, ha parafraseado al crítico de arte Hector Obalk, quien, cuando hablaba de la revolución pictórica de Cezanne, señaló que "no era la pintura la que había cambiado, sino las manzanas". "Me encanta el cine, me encantan las salas, pero ¿cuánto tiempo vamos a decirlo? Lo importante es tomar conciencia de que las cosas han cambiado", ha dicho.

DESMONTAR EL WESTERN

'Los hermanos Sisters' está ambientada en el lejano Oeste a finales del siglo XIX, en plena fiebre del oro. Dos hermanos, Charlie y Eli Sisters (Joaquin Phoenix y John C. Reilly) inician un viaje que pondrá a prueba su vínculo y que cambiará sus vidas.

Como espectador, Audiard no es aficionado al western y entendió el encargo como la propuesta de una "película histórica". En este sentido, y en referencia a quienes han hablado de una ruptura de las normas del género en esta cinta, el director ha señalado que la calidad del libro de Patrick deWitt, en el que está basado, reside precisamente en "la imaginación, en el humor y en la ironía". "Este desplazamiento respecto al género viene también del libro, que es una interpretación particular de la época", ha dicho.

Audiard ha afirmado en diversas ocasiones que es una película menos oscura y más luminosa, a pesar de la violencia de sus escenas. Esto se debe a la dimensión de "comedia" que tiene la historia, según el director.

"No hay que equivocarse, no es un western", advierte el cineasta galo, quien describe esta cinta como un cuento en el que hay "dos hermanos de 40 años sobre sus caballos pero que en realidad son dos niños" que continúan "con las mismas bromas y las mismas peleas de cuando tenían 12 años", por los que "el tiempo no ha pasado". "Van a pasar de la niñez a la edad adulta", ha dicho.

Se trata de la primera vez que Audiard trabaja en inglés y con actores de Hollywood, que tienen una forma de trabajar diferente a la que conocía. "Tienen un gran conocimiento y práctica de lo que es el oficio de actor. Cuando llegan al rodaje ya han construido su personaje, como si fueran propietarios y no inquilinos del papel", ha dicho.

En este sentido, ha señalado que le gustaría repetir con intérpretes americanos, aunque esta vez "con mujeres". Según ha avanzado, la historia en la que está trabajando es "una comedia musical", que narra "la historia de un hombre que se va a convertir en mujer".

RODAJE EN ESPAÑA

Según ha indicado, el rodaje en Estados Unidos habría tenido una estructura de trabajo es "más pesada" que en España, donde finalmente tuvo lugar. Además, también querían hace una película "home made", diferente a lo que habían visto en Alberta (Canadá), donde lo que se ve "ya ha existido". No obstante, el director quita importancia a la localización. "No me importa el paisaje. Soy director, no jardinero", apostilla.

Este es un homenaje de Audiard a su hermano, que murió cuando él tenía 25 años. A pesar de tratarse de una película protagonizado por dos hermanos, ha señalado que en ningún momento comparó su relación con ellos ni se dio cuenta de que podría tener alguna relación con su "fraternidad". Según ha relatado, eran dos y él era su hermano mayor, por lo que tras su fallecimiento se convirtió en hijo único y en el mayor.