James Ivory quiere rescatar a Daniel Day-Lewis de su retiro

Actualizado 22/06/2018 13:06:08 CET

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Tras protagonizar El hilo invisible, la cinta de Paul Thomas Anderson por la que obtuvo una nominación al Oscar como Mejor Actor, Daniel Day-Lewis anunció que se retiraba del mundo de la interpretación. Una noticia que, sin embargo, parece no ser impedimento para James Ivory. El veterano guionista y realizador prepara a sus 90 años una nueva película, la adaptación de la novela Coral Glynn de Peter Cameron, y en la que le gustaría contar con Day-Lewis entre el reparto.

En una entrevista reciente con Film Comment, el director y ganador del Oscar por Call Me By Your Name explicó que está "pensando en hacer una adaptación de la novela Coral Glynn, de Peter Cameron", ambientada en la Inglaterra de la década de 1950. En esta historia, añadió, "hay un agudo detective que se adaptaría a la perfección a Daniel Day-Lewis".

De la misma manera, Ivory aseguró que "hay muy buenos papeles para Helena Bonham Carter, Julian Sands y Rupert Graves, quienes ahora están todos en sus cincuenta años". El caso es que Carter, Sands y Graves se mantienen todavía en activo, mientras que Daniel Day-Lewis dijo adiós a la interpretación tras su papel de Reynolds Woodcock en El hilo invisible.

Preguntado acerca de este detalle, Ivory respondió: "Daniel se ha retirado de la interpretación cinematográfica antes, pero volvió para encarnar a Abraham Lincoln. Quizás también quiera ser nuestro detective y esté dispuesto a ser engatusado para unirse a sus viejos amigos".

La adaptación de Coral Glynn todavía se encuentra en etapas muy tempranas de su desarrollo, por lo que habrá que esperar bastante para saber si el proyecto llega a buen puerto y, después, comprobar si Daniel Day-Lewis estaría dispuesto a renunciar a su retiro para complacer los deseos de James Ivory.

Ivory, por su parte, tiene entre manos otro proyecto más inmediato. Se trata de la adaptación de The Judge's Will, el último relato corto de Ruth Prawer Jhabvala. La película estará dirigida por Alexander Payne bajo el sello de Fox Searchlight. La historia fue publicada originalmente en The New Yorker en 2013 y habla de la esposa viuda de un juez, quien declaró en su testamento que su familia apoyaría financieramente a la amante a la que había estado viendo durante 25 años.