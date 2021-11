Javier Cámara vuelve con 'Venga Juan': "La nada que hay detrás de muchos políticos es un reflejo de este país"

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

HBO Max estrena este domingo 28 de noviembre 'Venga Juan', la tercera temporada de la serie creada por Diego San José. Javier Cámara vuelve a meterse en la piel del político Juan Carrasco en seis nuevos capítulos que relatan su "caída total a los infiernos" y que evidencian, según el actor, "la que nada que hay detrás de muchos políticos" que es, a su vez, reflejo "de la realidad de este país".

Tras las aclamadas 'Vota Juan' y 'Vamos Juan', esta tercera entrega retoma la historia de Juan Carrasco cuando el antaño político caído en desgracia se encuentra en un, aparentemente, muy buen momento. Tras su viaje a Turquía, ahora tiene pelo y, lo más importante, gracias a la magia de las puertas giratorias el exministro disfruta de los privilegios de un alto cargo en una empresa energética. Tiene un coche espectacular, una casa lujosa e incluso algo más de éxito entre las féminas, pero todo se viene abajo cuando salen a la luz unos papeles le involucran en una trama de corrupción municipal en sus años como alcalde de Logroño.

Una trama que, con elementos como "esas puertas giratorias, la cárcel o las grandes empresas" refleja, según destaca Javier Cámara, el estado general del país y "la nada que hay detrás de muchos políticos". "Ves las declaraciones de Villarejo o lo de los papeles de Suárez que dicen que han quemado y te preguntas: '¿Para qué lo han quemado?'. Es mejor verlo y asumir que somos así, un país de pandereta y ya está", afirma el actor en una entrevista concedida a Europa Press en la que, más allá de lo escandaloso e inaceptable de algunos casos, asegura que "detrás de muchos políticos, al igual que de Juan Carrasco, hay un ser humano solo que se debate en la tristeza más grande".

"Eso es lo que también queríamos mostrar, que tras esos casos hay seres humanos que están muy solos y muy tristes", señala Cámara que reconoce que el tono más melancólico que desprende esta tercera, y por el momento última, temporada "era algo a lo que nos apetecía llegar" para "abandonar un poco ese ritmo precipitado de ir de un 'gag' a otro". "Ya conocemos a Juan Carrasco, ya hemos hecho reír. Conozcamos ahora su parte más íntima. Sorprendámonos haciendo otra cosa", dice con entusiasmo el ganador de los premios Goya que reconoce en esta temporada, en la que su personaje vive situaciones aún más extremas y lamentables, ha "empatizado más que nunca con Juan Carrasco".

"Le he querido más que nunca y lo he defendido más que nunca pero veo que eso produce risas... y me enfada. Me sabe mal", confiesa Cámara al que Diego San José, creador de la serie, dice haber hecho un "traje a medida" con esta tercera temporada. "Actores de comedia muy buenos hay bastantes, pero lo que no hay casi es un mismo actor que sea muy bueno en una escena de comedia y que lo sea también dramáticamente en la siguiente, o incluso en la misma haciendo un tránsito. Eso es muy complicado", explica el guionista que destaca que gracias a Cámara y su versatilidad en esta tercera temporada han apostado a "caballo ganador" explotando el factor diferencial de 'Venga Juan': ser "una de esas pocas comedias en las el personaje protagonista te puede hacer reír y también te puede hacer llorar".

COINCIDENCIA ENERGÉTICA

En cambio, lo que aseguran que ha sido una absoluta coincidencia es que "con la que está cayendo" con el precio de la luz, la trama arranque con Juan Carrasco ocupando un cargo en una gran empresa de energía. "Hay algo obsceno en que de repente un político sin formación y que no tiene nada que ver con la energía ocupe esos altos cargos. Hay algo envenenado en eso y lo queríamos reflejar, pero luego nos ha venido fatal como ciudadanos, pero genial como creadores, el hecho que genere toda la polémica que está habiendo. Pero la serie estaba ya escrita y estaba rodada", aclara el creador de la serie producida por 100 Balas (The Mediapro Studio) para HBO Max.

"Que un político mediocre, que está de comentarista en programas de televisión y haciendo charlas, de repente acabe en una energética con la que está cayendo... Esto no es ficción, es realidad. Pero comenzamos con esta historia mucho antes, esto acaba de pasar hace dos meses y nosotros llevamos con esta temporada un año", insiste Cámara que, al igual que San José, cree que la comedia cuando se ríe "de estas cosas" sirve un poco de "desahogo".

"Que una ficción se burle de eso, lo critique y te puedas reír en tu casa es un intento de desahogo respecto a algo que, evidentemente, es triste. Pero si desde la ficción nos podemos de aquello que es una jodienda... está bien", explica el creador de la serie que, confiesa, tiene un miedo mayor a que se le terminen las palabras que comienzan con 'v' de cara a los títulos de futuras temporadas: repetirse.

En este sentido, el guionista de 'Ocho apellidos vascos' o 'Pagafantas' reconoce que le resultaría "patético" repetir una y otra vez la fórmula y subraya que después de "intentar hacer otra cosa en esta temporada, ya no nos quedan muchas más cartas en la baraja. "Y antes que verte sin nada nuevo que sacar, es mejor dejar un cadáver guapo, bonito y bien maquillado", sentencia.

"Juan Carrasco nos ha dado tres temporadas preciosas, una comedia muy querida por la gente y en la que nos lo hemos pasado muy bien. Nos ha generado conflictos, preguntas, he aprendido a dirigir o lo he intentado en algunos episodios... Pero ahora tenemos ganas de hacer otras cosas, pero juntos también lo que es muy gratificante", señala Cámara que promete un "precioso final" para el personaje en esta temporada. "Pero si 'Venga Juan' es un éxito en todos los países en los que lo va a ser... habrá que hacer un especial de Navidad o de Semana Santa o Halloween de Juan Carrasco", dice entre risas.

BONO CULTURAL Y STREAMING

Preguntado por el bono cultural a los jóvenes anunciado por el Gobierno y la posible inclusión de los servicios de streaming, San José defiende que las plataformas "evidentemente" deberían estar dentro de esta iniciativa porque "los jóvenes no van a ver las películas, los grandes clásicos, en otro sitio que no sean los servicios de streaming".

"Me encantaría que los chavales tengan acceso no solo a las series y películas que se hacen hoy en día, sino a un catálogo inmenso de contenidos culturales que nos llegan por streaming", asegura el guionista que reconoce que esta iniciativa le da "da muchísima envidia" ya que le hubiera "fascinado tener un bono cultural cuando era joven".

"A mí lo que me gustaría que el bono cultural lo pagaran los impuestos que las plataformas de streaming no pagan", sentencia Cámara que, más allá de esta iniciativa puntual, reclama "que la cultura esté al nivel político que se merecee, respetada por todos y no siendo ninguneada". "Pero yo ya tengo 50 no me toca el bono cultural... es una pena", concluye con una sonrisa.

619131.1.260.149.20211125172446